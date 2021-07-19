الثلاثاء 20 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

عيد الاضحى المبارك

تعرف على أجمل رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك جديدة

تهنئة بعيد الأضحى
تهنئة بعيد الأضحى المبارك جديدة

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك جديدة.. يبحث الكثير من المواطنين عن رسائل تهنئة لعيد الأضحى المبارك جديدة عبر محرك البحث “جوجل”، فساعات قليلة تفصلنا عن العيد، ويستعد المسلمون للاحتفال بالعيد وعمل الطقوس الخاصة به.

وترصد "الدستور" في ذلك التقرير رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك جديدة.

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك جديدة

يرتبط الأعياد بتبادل التهاني والرسائل فالكل لديه عدد من الأصدقاء والأهل، يتبادلون التهاني، وقبل ساعات من صلاة عيد الأضحى المبارك نوفر لكم مجموعة متنوعة من رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك جديدة.

الرسالة الأولى: باقتراب حلول عيد الاضحى المبارك أحب أقول لكم كل عام وأنت بألف خير وعافية.
الرسالة الثانية: صَباح جميل للغاليين، مُعطر بالفل والياسمين نرسله بس لكل الحلوين ونقولهم من العايدين.
الرسالة الثالث: في كل قطرة مَطر وعدد من حج واعتمر بيت الله أهنيك بعيد الأضحى المبارك يانظر.
الرسالة الرابعة: ياليتنا معكم نفرح ونبقى مبسوطين ونتصافح في العيد ونهني ونتسامح أنت بالقلوب رغم البعاد.
الرسالة الخامسة: أدام الله عز وجل لكم الأعياد دُهوراً وألبسك من تقواه النور.
الرسالة السادسة: حباً ووداً والاحترام والتقدير أهنئكم بقدوم عيد الأضحى المبارك والسعيد كل عام وأنت بخير.
الرسالة السابعة: كل عيد اضحى مبارك وانت بأحسن حال.

 

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الرسالة الثامنة: جاءت الأعياد وفي بينهم أفضل الأعياد عيد أضحى مُبارك عليك.
الرسالة التاسعة: كل عام وانتَ بألف عافية وصحة وسلامة وعافية وعساك من عواده.
الرسالة العاشرة:  تهنئة معطرة مليئة بالمسك والريحان أهنئك بحلول عيد الأضحى المبارك وكل عام و أنت بخير.

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