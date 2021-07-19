الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بالتزامن مع طرح ألبومه الجديد.. عمرو دياب يجهز لحفل غنائى

الهضبة عمرو دياب
الهضبة عمرو دياب

يضع النجم عمرو دياب اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد؛ تمهيدا لطرح أغنياته على طريقة السنجل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت مصادر لـ“الدستور” أن عمرو دياب يعمل حاليا على تجهيزات لحفل غنائي جماهيري ضخم لإقامته بالتزامن مع طرح ألبومه الغنائي الجديد، مشيرة إلى أنه لم يستقر حتى الآن على إقامته في منطقة الساحل الشمالي أو أحد الأماكن بالقاهرة.

وكان عمرو دياب أحيا الفترة الماضية حفلا داخل أكبر قبة فى العالم بمدينة جدة بالممكلة العربية السعودية مع مراعاة الضوابط الصحية والإجراءات الوقائية التى حددتها وزارة الصحة السعودية خلال الحفل الذى شهد إقبالا كبيرا.

 

آخر أعمال الهضبة الغنائية

وطرح عمرو دياب الأيام الماضية أغنية جديدة بعنوان “اتقل” والتي تصدرت تريند رقم 1 عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” بعد ساعات من تصدرها تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعة من طرحها.

وتعد هذة الأغنية هي ثاني أغنيات الهضبة التي يطرحها في صيف 2021 بعد أغنية "الدنيا بترقص".

الأغنية الجديدة "اتقل" كلمات تامر حسين، ألحان مدين ، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وظهر عمرو دياب في الأغنية وسط أجواء صيفية مبهجة، ورافقة في الغناء جمهوره على إيقاعات الأغنية الراقصة.

كما طرح منذ أيام أغنية "الدنيا بترقص" وهي من إخراج طارق العريان وكلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، ونجح الهضبة في تصدر قائمة الاكثر استماعا على تطبيق "أنغامي" فور طرح أغنيته "الدنيا بترقص".

كليب أغنية “الدنيا بترقص” هي الأولى للهضبة عمرو دياب هذا الصيف، ومن المقرر أن يطلق ألبومه الجديد خلال الفترة القادمة على طريقة السينجل بعد انتهاء تسجيل جميع الأغنيات.

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