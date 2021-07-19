الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى مهنئًا الشعب المصرى بعيد الأضحى: يؤصل لمعانٍ جليلة

السيسى
السيسى

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكتب الرئيس السيسى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "يطيب لي أن أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يؤصل لمعانٍ جليلة وهي الفداء والتضحية والإيثار والمحبة، راجيًا من الله أن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على الجميع، وأن يعم الأمن والسلام على مصر والمنطقة العربية بأكملها، كل عام وأنتم بخير".

 

 

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