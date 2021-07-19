الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رمضان يعود للقاهرة للاحتفال بعيد الأضحى مع أسرته (صور)

محمد رمضان
محمد رمضان

أعلن الفنان محمد رمضان عن عودته من مدينة دبي بعد قضاء فترة نقاهة هناك والوجود من أجل تكريمه وبعض الحفلات الغنائية هناك.

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محمد رمضان 

ونشر رمضان بعض الصور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، معلنًا عودته إلى القاهرة من أجل قضاء وقت عيد الأضحي مع والدته وأسرته.

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محمد رمضان 

وشارك رمضان في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل (موسى) مع سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

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محمد رمضان 

ويستعد محمد رمضان ليطرح في منتصف يوليو المقبل عملاً غنائياً مصوراً يحمل عنوان جو البنات، يتعاون فيه لأول مرة مع المغني المغربي الشاب نعمان بلعياشي، ويجدد فيه التعاون مع المنتج الموسيقي العالمي المغربي ريدوان، الذي تعاون مع رمضان في أغنيته المصورة «Champion» (بطل)، التي طرحها على يوتيوب نهاية شهر ماي، ومع المخرج المصري، محمد سامي، الذي تعامل معه النجم المصري في مجموعة من الأعمال في الغناء والسينما والدراما.

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محمد رمضان 

كما يقرأ محمد رمضان عددا من المشاريع الدرامية للاختيار بينها للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل، بعد آخر مسلسل له موسي.

المغرب صور موسيقى على الدين تصوير رمضان منتصف عمان مصر تعاون جديدة جديد خلال يطرح

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