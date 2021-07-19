كيف عبر مهرجان كان السينمائي هذا العام عن المرأة وجنون الشباب؟

استرد مهرجان كان السينمائي عافيته هذا العام، مع تألق المصممين والنجوم والنجمات، وصانعي الأفلام العرب، حيث تم تقديم ستة أفلام من خمسة بلدان مختلفة تعبر معظمها عن المرأة والمجتمع الدولي وجنون الشباب.

ومن بين الأفلام الستة جيدة الصنع، فاز فيلم "ريش"، الذي أخرجه المخرج المصري الشاب عمر الزهيري، بالجائزة الكبرى في أسبوع النقاد الدولي في مدينة كان.

إليكم ستة أفلام عربية في مهرجان كان 2021 هذا العام:

ريش من مصر

ريش من مصر

"ريش" هو فيلم كوميدي غامض يتحدث عن أم محاصرة، تتكرر حياتها على نفس الوتيرة كل يوم، ذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، أثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، تضطر إلى تحمل مسئوليات الحياة، وحلول من أجل استعادة زوجها.

الأم الطيبة

الأم الطيبة من تونس

تقدم الممثلة والمخرجة التونسية حفصية حرزي فيلمًا عن الأمومة والأسرة، حيث تدعم “نور” عاملة النظافة في الخمسينيات من عمرها حفيدها "إليس"، الذي يقضي عقوبة سطو في السجن، وتفعل كل ما في وسعها.

الدار البيضاء

فوز الدار البيضاء من المغرب

في هذا الفيلم، يروي المخرج المغربي نبيل عيوش حكاية مجموعة من الشباب الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة في كازابلانكا والذين ينضمون إلى ورشة عمل تدفعهم للتعبير عن أنفسهم من خلال موسيقى الهيب هوب والرقص.

أوروبا من العراق

أوروبا من العراق

قدم المخرج الإيطالي العراقي حيدر راشد فيلمه المفجع "أوروبا"، الذي تصور فيه نضال مهاجر عراقي شاب على الحدود التركية البلغارية.

البحر إلى الأمام

البحر إلى الأمام من لبنان

يروي فيلم "البحر إلى الأمام" للمخرج إيلي داجر عودة جانا، الشابة التي غادرت لبنان للسفر إلى الخارج ، إلى بيروت حيث عاودت التواصل مع عائلتها ومدينتها الأم في محاولة للتغلب على الصدمة التي عانت منها خارج البلاد.

مجنون فرح

مجنون فرح من تونس

فيلم ليلى بوزيد "مجنون فرح" هو فيلم روميو وجولييت حديث تدور أحداثه في الحرم الجامعي في باريس، حيث يلتقي أحمد شاب فرنسي جزائري بفرح فتاة تونسية حالمة وصلت للتو إلى فرنسا، يظهر الفيلم كيف تتشابك الرغبة والحب مع الندم.