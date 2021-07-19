سامى مغاورى والد هاجر أحمد فى فيلم «زومبى على جنبى»

انضم الفنان سامي مغاوري لصناع فيلم "زومبي على جنبي" والذي يخوض بطولته الفنان علي ربيع والفنان حمدي الميرغني، والمقرر عرضه خلال موسم رأس السنة المقبل.

وقال مغاوري في تصريح لـ"الدستور" إنه يجسد خلال الأحداث دور والد الفنانة هاجر أحمد، مشيرًا إلى أنه سيظهر بشكل مختلف تمامًا عما قدمه من قبل، مؤكدًا أن العمل اجتماعي كوميدي يناسب جميع الفئات العمرية.

وأعرب سامي مغاوري عن سعادته الشديدة لتعاونه المتكرر مع الفنان علي ربيع، مشيرًا إلى أنه فنان يتميز بالاحترام وخفة الظل ويحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة سواء كبار أو صغار نظرًا لما يقدمه من محتوى كوميدي خالٍ من أي ألفاظ خادشة للحياء، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

علي ربيع يرتبط بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد بسبب وظيفة علي ربيع حيث يعمل كمطرب شعبي، مما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ضمن الأحداث.

ويشارك علي ربيع البطولة كل من الفنان حمدي الميرغني والفنان كريم عفيفي، وتقوم هاجر أحمد بالبطولة النسائية أمامه، ويجسد علي ربيع ضمن الأحداث دور مطرب مهرجانات يدعى "حمادة بطة"، يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، ويقوم "ربيع" بتقديم عدد من الأغاني بالفعل ضمن الأحداث بصوته، والفيلم يتناول بشكل كوميدي تجربة "الزومبي"، حيث ينتمى إلى نوعية الرعب الكوميدي ويقدم معالجة جديدة وساخرة لتحول البعض إلى زومبا فى مصر.

صناع فيلم "زومبي على جنبي"

فيلم "زومبي على جنبي" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح، وبطولة على ربيع، حمدي الميرغني، أشرف عبدالباقى، كريم عفيفي، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين.

ويشهد الفيلم اجتماع على ربيع وحمدي الميرغني للمرة الأولى أيضًا، بعدما تعاون على ربيع مع محمد عبدالرحمن فى فيلمى "الخطة العامية" الذى تم عرضه العام الماضي، و"خير بركة" الذى تم عرضه فى عام 2017، وتعاون ربيع مع مصطفى خاطر فى مسلسل "عمر ودياب" الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضي.