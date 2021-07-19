«الأوقاف» توضح ضوابط صلاة عيد الأضحى

قال الدكتور عبدالله حسن مساعد وزير الأوقاف والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن المساجد تجرى فيها الاستعدادات النهائية لصلاة عيد الأضحى في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، وجارٍ التأكد من استكمال العلامات الخاصة بالتباعد داخل المساجد.

وناشد مساعد وزير الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنا عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، المواطنين الالتزام بالضوابط للحفاظ على الأمن والأمان.

وأوضح ضوابط صلاة العيد، وهي:

الصلاة في المساجد الكبرى التي يصلى فيها صلاة الجمعة، غير مسموح الصلاة في الساحات الخارجية، التوضؤ في البيت قبل الخروج للصلاة، لأن دورات المياه مغلقة، ارتداء الكمامة، وإحضار المصلى الشخصي، عدم اصطحاب الأطفال أو الأطعمة حفاظًا على المصلين.

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