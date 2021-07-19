محمود الخطيب: «شكرًا للسيسى.. واليوم نفتح صفحة جديدة فى كتاب البطولات»

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، التهنئة لجماهير النادى وكل الأمة العربية والإسلامية وشعب مصر الغالى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يدوم الخير والسلام على مصر، وتظل فى تقدم وازدهار.

وقال الكابتن محمود الخطيب فى نص كلمته للموقع الرسمى للنادى إن حديثه اليوم واجب تجاه كل من يستحق الشكر؛ لأن من لم يشكر الناس لا يشكر الله، لذلك فإنه يتوجه بالشكر لكل رجل من رجال الأهلى، من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية، لاسيما أنهم تحملوا المسئولية فى ظروف صعبة، ووعدوا فأوفوا، وأسعدوا كل الجماهير الوفية بعد التتويج بدورى أبطال إفريقيا للمرة العاشرة.

وحرص رئيس مجلس إدارة النادى، على توجيه الشكر أيضا لكل فرد من جماهير الأهلى وقال إنها جماهير تقف فى ظهر النادى دائما، ولا تتوقف عن المساندة فى "المرة قبل الحلوة"؛ من أجل مصلحة الكيان، وتحقيق الهدف، ولا يوجد لها مثيل فى الدنيا، لذلك فإنها تستحق التضحية من أجلها؛ لأنهم الشريك الرئيسى فى كل الانتصارات والبطولات على مدار أكثر من114سنة، وأنه لن يستطيع أن يوفيهم حقهم؛ لأنهم دائما الظهر والسند.

وأوضح أن الفوز ببطولة إفريقيا للمرة العاشرة فضل من الله، وتتويج لمجهود كبير للاعبين، والجهاز الفنى، وكل منطومة العمل فى النادى، وأنه شعر بفرحة الأهلاوية الكبيرة بعد تحقيق هذه البطولة.

وقال الخطيب: "أشكر بلدنا مصر، صاحبة الفضل على الجميع، بعد الله سبحانه وتعالى، وأشكر مؤسساتها الوطنية وقياداتها وعلى رأسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكل أجهزة الدولة على مساندتهم للأندية، وخاصةً التى تمثل مصر فى البطولات الخارجية".

كما توجه بالشكر لمجلس إدارة النادى، وقال أن كل عضو يقوم بدوره على الوجه الأكمل، واضعا مصلحة النادى فى المقام الأول، وكذلك لجنة التخطيط بكل أفرادها، سواء الحاليين أو السابقين وكل المنظومة سواء الإدارة التنفيذية أوالقطاعات الرياضية أو العاملين.

وتحدث رئيس الأهلى عن دور الإعلام، موجها الشكر لكل إعلامى يدرك مسئولية الكلمة، ويعلم أنها أمانة، وخص بالشكر الإعلام المسئول الذى لا يزرع الفتنة بين الجماهير، ولا يصدر مشاعر الكراهية بين الناس، ويبرز الإيجابيات ويدعمها ويشجعها، ويشير إلى السلبيات بكل مهنية من أجل معالجتها، ووجه الشكر أيضًا لكل الأندية الشقيقة التى حرصت على تهنئة الأهلى بالنجمة العاشرة؛ سواء فى مصر أو الوطن العربى، وإفريقيا وأوروبا.

وقال: «اليوم نغلق صفحة النجمة العاشرة ونفتح صفحة جديدة فى كتاب البطولات، ونستمر فى مواصلة تحدياتنا الأخرى، مثل الدورى والكأس والسوبر المصرى، والسوبر الإفريقى، وكأس عالم للأندية، ومثلما أقول دائما للاعبى الفريق إن اللعب للأهلى ليس شرف فقط، بل ومسئولية كبيرة، والهدف دائمًا هو منصة التتويج، وحتى يستمر تاريخ الأهلى، يجب على كل جيل أن يستكمل مسيرة الجيل الذى قبله".

واختتم رئيس مجلس إدارة النادى حديثه موجها رسالة لجماهير الأهلى قائلا: «الأهلى سيظل بكم ولكم ومعكم، لا يرضيه إلا أن يكون هو البطل، دمتم للأهلى، ودام لكم الأهلى رائدًا فى كل الأزمان».