سمر مرسي على خشبة المسرح عبر «كوكو شانيل» في عيد الأضحى

تنتظر الفنانة سمر مرسي عرض مسرحية كوكو شانيل أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تشارك سمر في بطولة المسرحية مع النجمة الكبيرة شريهان، والذي تمثل المسرحية عودتها مرة أخرى بعد تغيب 20 عاما.

والمسرحية صورت منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام، وتتناول قصة مصممة الأزياء العالمية كوكو شانيل، صاحبة بيت «شانيل» للأزياء، وهي سيدة فرنسية من أشهر الشخصيات في العالم في مجال الموضة والأزياء، ويشارك في المسرحية عدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، هاني عادل، وغيرهما، تأليف وأغاني مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري.

وكانت آخر أعمال سمر مرسي مسلسل "ونحب تاني ليه" وهو من إنتاج سينرجي، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في البطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وكريم فهمي.

سمر مرسي (مواليد 16 ديسمبر 1982) هي ممثلة مصرية ولدت في مدينة الإسكندرية، وتلقت تعليمها في الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا. أحبت التمثيل وقررت دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية في معهد Lee Strasberg للتمثيل المنهجي. جدتها لوالدتها من أصول إيطالية.

وشاركت سمر مرسي في العديد من الأعمال منها مسلسل لمس أكتاف وشارك فى بطولته بجانب ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقي، عزوز عادل ومن تأليف هاني سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوي، إنتاج شركة سينرجى.‏

وتدور أحداث المسلسل حول أدهم عبد الجابر المصارع الطموح والقوي والذي فاز بالعديد من الميداليات والجوائز، ويعتزل بسبب إصابة لحقت به، ويمر بالعديد من الظروف الصعبة ويدخل السجن بعد اتهامه بارتكاب جريمة قتل، وعند خروجه من السجن، يتورط في أعمال إجرامية، وعندما يقرر التوبة، يواجه مشكلات كبرى مع عصابات كبيرة.