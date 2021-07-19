الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لم شمل وتخفيضات.. هدايا «الداخلية» للمصريين في ليلة العيد

الداخلية
الداخلية

تحرص وزارة الداخلية في كل مناسبة على تقديم هدايا للشعب في إطار جهودها للمشاركة المجتمعية للمواطنين ومن ضمت تلك الهدايا الزيارات الاستثنائية لنزلاء السجون، ومبادرات كلنا واحد لتخفيف الأعباء على المواطنين.

زيارات استثنائية لنزلاء السجون

سمح قطاع السجون، لأسر السجناء بزيارة ذويهم اليوم الاثنين، بعدما تقرر منحهم "زيارتين استثنائيتين" بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بداية من اليوم حتى يوم الأحد الموافق 8/8/2021، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.. مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

«تخفيضات تصل لـ40%».. «الداخلية» تواصل تنفيذ «كلنا واحد» لخدمة المواطنين

واصلت مديريات الأمن بوزارة الداخلية، المرحلة الـ18 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية بجميع أنحاء الجمهورية بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وشملت السلع جميع مستلزمات ومتطلبات المواطنين من (سلع "غذائية استراتيجية، أساسية، لحوم الأضحية"– مستلزمات طبية وقائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيراً على المواطنين، بالتنسيق مع 19 من السلاسل التجارية الكبرى.

منظومة أمان

يذكر أن منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية تشارك فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بالمساهمة فى تلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعي للوزارة ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.

يأتي ذلك بالتنسيق مع جميع السلاسل التجارية لاتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.

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