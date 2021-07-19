الإثنين 19 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«شئون الحرمين»: 825 كادرًا نسائيًا لخدمة قاصدات المسجد الحرام أثناء طواف الإفاضة

المسجد الحرام
المسجد الحرام

جندت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 825 كادرًا نسائيًا، لتوفير جميع الخدمات لقاصدات المسجد الحرام، بعد عودتهن من المشاعر المقدسة، ووصولهن لأداء طواف الإفاضة غدًا الثلاثاء.

وقالت مدير عام الإدارة العامة للشئون الخدمية النسائية الأستاذة وضحة بنت عبدالرحمن عسيري - في تصريح اليوم الإثنين- إن الإدارة العامة تضم 227 موظفة حرصن على توفير كافة الخدمات بدءًا من استقبال قاصدات المسجد الحرام والترحيب بهن، وتوزيع أكياس لحفظ أمتعتهم ومقتنياتهم الشخصية، بمداخل الأبواب وتوفير 59 حقيبة، و12 عربة رفوف لتقديم وتوزيع عبوات ماء زمزم بجميع المواقع المخصصة للنساء، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها.

وأضافت أنه تم تأمين 17 مضخة لعمليات التطهير والتعقيم، و4 ماكينات لكنس السجاد، والتي يقوم بها 550 عاملة ومشرفة، إضافة إلى 48 حارسة أمن مدني لتحقيق السلامة والأمن للقاصدات.

وذكرت عسيري أن الإدارة تقوم بعمليات قياس رضا المستفيدات من الخدمات المقدمة، سعيًا لتحسينها وتطويرها.

وفي سياق متصل، شاركت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي بسقيا الحجاج بماء زمزم في يوم عرفة، حيث قامت الرئاسة بتوزع 30 ألف عبوة من ماء زمزم.

وفي سياق متصل، دعت وزارة الصحة السعودية، حجاج بيت الله الحرام لتجنب الإجهاد الحراري، أثناء تأدية مناسك الحج الناتج عن التعرض المباشر للشمس والحر والتزاحم.

وأهابت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - بضيوف الرحمن إلى أخذ القدر الكافي من الراحة وشرب السوائل واستخدام المظلات الشمسية فاتحة اللون.

من ناحيتها، بثّت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة 720 ألف رسالة "sms" عبر جميع مشغلي شركات الاتصالات بالمملكة لجوالات جميع الحجاج بأكثر من 10 لغات عالمية منذ بدء موسم الحج، في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية بالحج لهذا العام.

كما بثت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية اليوم أكثر من 180 ألف رسالة تضمنت التذكير بفضل يوم عرفة، وأنه الركن الأعظم للحج، فيما ستواصل إرسال الرسائل النصية التوعوية طيلة أيام الحج، تزامنًا مع مراحل الحج وما يحتاجه الحاج من معلومات شرعية في أحكام المناسك اليومية، إلى جانب بث عدد من الرسائل التوعوية لحث الحجاج على اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

المسجد الحرام المسجد النبوي 825 كادرا نسائيا المشاعر المقدسة ماء زمزم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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