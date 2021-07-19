تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى المبارك فى الإسكندرية

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث تشهد محافظة الإسكندرية، استعدادات مكثفة، حيث بدأت استقبال زائريها من جميع المحافظات، حيث تزدحم عروس البحر المتوسط بالمصطافين، وزائريها، الذين يحرصون على أداء صلاة العيد بمساجدها الكبرى، والتي اشترطت وزارة الأوقاف إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بها.



موعد صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية

أعلن معهد البحوث الفلكية حساب موعد صلاة العيد في محافظة الإسكندرية لعام 2021 بأنه سوف يكون في يوم الثلاثاء الموافق العشرين من شهر يوليو الجاري في تمام الساعة الخامسة وخمس وثلاثين دقيقة صباحًا.

وأعلنت وزارة الأوقاف العديد من الضوابط وشددت على المصلين الالتزام بها أثناء أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

ضوابط صلاة العيد

- أن تقام صلاة العيد بالمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وبنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية.

- فتح المسجد قبل صلاة العيد بعشر دقائق.

- التكبير لمدة سبع دقائق.

- خطبة العيد لا تتجاوز العشر دقائق.

- غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق.

- عدم اصطحاب الأطفال أو المأكولات.



• حملات تعقيم قبيل عيد الأضحى المبارك

استعدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت مساجد الإسكندرية، حملات تعقيم وتطهير، بالتعاون مع مديرية الصحة بالإسكندرية، لسلامة وصحة المصلين.

وأكد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أنه تم وضع ضوابط صارمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بين المصلين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسته وكذلك تشكيل غرفة فرعية بكل إدارة برئاسة مدير الإدارة لمتابعة صلاة العيد.

وشدد وكيل أوقاف الإسكندرية، على أنه سوف يقتصر أداء صلاة العيد داخل أروقة المساجد التي يقام بها صلاة الجمعة، لافتًا إلى أنه لن يتم السماح بإقامة الصلاة داخل الساحات وذلك فى إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.