الإثنين 19 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

يستبعد تضخمًا مستدامًا

بايدن يصف ارتفاع الأسعار في أمريكا بأنه «متوقع ومؤقت»

بايدن
بايدن

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين، أن الارتفاع الحالي في أسعار المواد الاستهلاكية "متوقّع وموقت"، ساعيا إلى تهدئة المخاوف من ارتفاع كبير ومستدام لمعدّل التضخّم في البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمة ألقاها في البيت الأبيض إن "ارتفاع الأسعار الذي نشهده بغالبيته متوقّع وموقت"، عازيا هذه الظاهرة إلى التعافي الاقتصادي الذي يطرح "تحديات" على صعيد الإمدادات.

وتابع الرئيس الأمريكي "في الحقيقة لا يمكن إنعاش الاقتصاد العالمي من دون توقّع حصول ذلك"، معطيا مثالا على ذلك النقص الحاد المسجّل حاليا في الأجهزة شبه الموصولة والذي أبطأ الإنتاج في قطاع صناعة السيارات مما رفع بشكل موقت أسعارها.

ورأى الرئيس الأمريكي جو بايدن في الخشب المستخدم في قطاع البناء مثالا آخر على ذلك، قائلا إن الأسعار "ارتفعت في بداية الانتعاش لكن في الأسابيع الأخيرة انخفضت بأكثر من 50 بالمئة"، لكن أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته "يقظة".

وتتقاطع تصريحات بايدن مع موقفي وزيرة الخزانة جانيت يلين ورئيس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي) جيروم باول.

وأقر الأخير بأنه فوجىء بمدى ارتفاع الأسعار، لكنّه شدد على أن التضخّم سيبدأ بالتباطؤ خلال أشهر.

وسجّلت الولايات المتحدة في مايو أعلى معدّل تضخّم منذ العام 2008، مع ارتفاع بلغت نسبته 3,9 بالمئة على أساس سنوي وفق مؤشر "الإنفاق الاستهلاكي الشخصي" الذي يعتمده الاحتياطي الفدرالي، مقابل ارتفاع بلغت نسبته 5,4 بالمئة في يونيو وفق مؤشر "أسعار السلع الاستهلاكية".

الرئيس الامريكي جو بايدن المواد الاستهلاكية التضخ م البيت الأبيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

اتحاد شباب الجمهورية.. هل يستوعب الجميع؟

الأكثر قراءة

أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2021 مكتوبة للأصدقاء والأهل

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

الحكومة تنفى انتشار بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات بمحطات الوقود

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 1442.. أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير 2021

وقفة عرفات.. موعد آذان المغرب اليوم الإثنين وفضل دعاء يوم عرفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

صور

تعقيم المساجد استعدادا لاستقبال العيد

المدبح.. محطة الأضحية الأخيرة

شوادر اللحوم تستعد للعيد

محطة تل أبيب

المزيد

100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إسرائيل تسجل 829 حالة إصابة جديدة بكورونا

أشتية: اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى يستدعى تدخلا دوليا لوقفه