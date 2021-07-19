بايدن يصف ارتفاع الأسعار في أمريكا بأنه «متوقع ومؤقت»

يستبعد تضخمًا مستدامًا

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين، أن الارتفاع الحالي في أسعار المواد الاستهلاكية "متوقّع وموقت"، ساعيا إلى تهدئة المخاوف من ارتفاع كبير ومستدام لمعدّل التضخّم في البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمة ألقاها في البيت الأبيض إن "ارتفاع الأسعار الذي نشهده بغالبيته متوقّع وموقت"، عازيا هذه الظاهرة إلى التعافي الاقتصادي الذي يطرح "تحديات" على صعيد الإمدادات.

وتابع الرئيس الأمريكي "في الحقيقة لا يمكن إنعاش الاقتصاد العالمي من دون توقّع حصول ذلك"، معطيا مثالا على ذلك النقص الحاد المسجّل حاليا في الأجهزة شبه الموصولة والذي أبطأ الإنتاج في قطاع صناعة السيارات مما رفع بشكل موقت أسعارها.

ورأى الرئيس الأمريكي جو بايدن في الخشب المستخدم في قطاع البناء مثالا آخر على ذلك، قائلا إن الأسعار "ارتفعت في بداية الانتعاش لكن في الأسابيع الأخيرة انخفضت بأكثر من 50 بالمئة"، لكن أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته "يقظة".

وتتقاطع تصريحات بايدن مع موقفي وزيرة الخزانة جانيت يلين ورئيس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي) جيروم باول.

وأقر الأخير بأنه فوجىء بمدى ارتفاع الأسعار، لكنّه شدد على أن التضخّم سيبدأ بالتباطؤ خلال أشهر.

وسجّلت الولايات المتحدة في مايو أعلى معدّل تضخّم منذ العام 2008، مع ارتفاع بلغت نسبته 3,9 بالمئة على أساس سنوي وفق مؤشر "الإنفاق الاستهلاكي الشخصي" الذي يعتمده الاحتياطي الفدرالي، مقابل ارتفاع بلغت نسبته 5,4 بالمئة في يونيو وفق مؤشر "أسعار السلع الاستهلاكية".