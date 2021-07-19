الإثنين 19 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أغسطس.. إطلاق فعاليات مدرسة الكتاب المقدس بإيبارشية أبوقرقاص

كنيسة
كنيسة

أعلنت إيبارشية أبوقرقاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، تحت رعاية الأنبا فيلوباتير، أسقف الإيبارشية عن إطلاق فعاليات مدرسة الكتاب المقدس ابتداءاً من مطلع اغسطس المقبل.

يشارك في فعاليات المدرسة شباب المرحلة الاعدادية بكنائس الإيبارشية، وتهدف مدرسة الكتاب المقدس إلى تقديم الخلفية الكتابية للمخدومين من فتيان وفتيات المرحلة الإعدادية.

وتمكنهم المدرسة من التعرف على مقدمة تمهيدية عن الكتاب المقدس واسفاره وشخصياته وخلفياته التاريخية والتي من شأنها أن تساعدها على قراءة الكتاب المقدس بصورة اعمق  وتربطهم بالكتاب المقدس وتعاليم الكنيسة.

وأشارت الإيبارشية إلى أن فعاليات المدرسة تمكن الشباب في المواظبة على قراءة الكتاب المقدس بصة مستمرة 

الكنيسة ايبارشية ابو قرقاص الأنبا فيلوباتير مدرسة الكتاب المقدس فعاليات

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وائل لطفي

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