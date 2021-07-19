الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

جزارون يحددون أسعار ذبح أضحية عيد الأضحى

الأضحية
الأضحية

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ويحرص المواطنون على ذبح الأضحية، احتفاءً بهذه السنة المؤكدة  للقادرين عليها، لكن يجب اتباع الطرق السليمة للذبح ومعرفة أسعار أجرة الجزارين.

قال محمد العربي، جزار، إن سعر ذبح الأضحية (الخروف) يتراوح بين 300 - 400 جنيه بأعمال التعبئة والتغليف، وهو نفس الحال بالنسبة لذبح الماعز.

أما عن سعر ذبح العجل والتي تتنوع ما بين الجاموسي والبقري لوزن 300 - 700 كجم فتتراوح أسعار الذبح ما بين 1200 جنيه وتصل لـ1500 بالتعبئة والتغليف، لافتًا إلى أن سعر ذبح الأضحية خارج المجازر يتراوح بين 1000 و1500 جنيه والإقبال يبدأ من بعد صلاة العيد مباشرة.

أكد الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، في تصريحات أنّ المديرية وفرت مجازر لذبح الأضاحي بشكل مجاني، وتغطي كل مناطق القاهرة، حيث يوجد مجزر في المنطقة الجنوبية، ويستهدف مناطق مثل حلوان وطرة والبساتين والخليفة والسيدة زينب، وحتى المرج ومنع الذبح امام المنازل او محلات الجزارة منها لانتشار الأمراض، والطرق الصحيحة قبل ذبح الأضحية هى:

1.منع الأضاحي عن تناول الأعلاف قبل ذبحها بـ 16 ساعة

1. التأكد من تعقيم الأدوات المستخدمة في عملية الذبح
3. يجب توجيه الأضحية لاتجاه القبلة حسب وصية الرسول

4. لا تذبح الأضحية أمام حيوان آخر

5. لا يُسن السكين أمام الأضحية ولا تضرب أو تُشد

6. يتم تضجيع الأضحية على جانبها الأيسر لا الأيمن (إلا في حال كان الذابح أعسرًا)

7. يجب رفع رأس الأضحية بعد الاضجاع

8. يمرر سكين حاد على حلق الأضحية والاستمرار حتى الوصول لعظام الرقبة

9. يجب قطع العرق الذي ينهي حياة الأضحية

العيد عيد الأضحى الذبح جزارين ذبح الأضحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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