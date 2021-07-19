الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية: الوضع الصحي لحجاج بيت الله مطمئن جدًا

توفيق الربيعة
توفيق الربيعة

أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، الاثنين، أن الوضع الصحي للحجاج مطمئن جدًا.

وقال الربيعة، في مقابلة مع قناة"العربية" اليوم من مشعر عرفات، إن المملكة حرصت على تطبيق التباعد الاجتماعي لسلامة الحجاج، مؤكداً أن الوضع الصحي للحجاج مطمئن جدا.

أضاف أن استكمال التحصينات كان شرطا لاختيار الحجاج، مشيرا إلى أن لدى المملكة خبرات طويلة في التعامل مع الأوبئة.

كما أشار إلى أن هناك 15 مستشفى في مكة والمشاعر لمواكبة الحجاج صحيا، لافتا إلى تدريب القائمين على حملات الحجاج لتعزيز السلامة الصحية.

كانت وزارة الصحة السعودية قد كشفت عن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج، مضيفة أن إجراءات الرصد والمتابعة ستستمر حتى نهاية الحج.

ويشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 5ر2 مليون مسلم حضروا في عام 2019، فيما اختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.

إلى ذلك، تسعى السلطات السعودية لتكرار نجاح العام الفائت الذي تميز بتنظيم كبير والتزام تام بالتدابير الوقائية من الجائحة.

وزير الصحة السعودي الحجاج كورونا فيروس كورونا السعوديين

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وائل لطفي

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