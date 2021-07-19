كريم عبدالعزيز يكشف لـ«الدستور» كواليس «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

عبّر الفنان كريم عبدالعزيز عن سعادته بردود الفعل الأولية على فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، مشيراً إلي أنَّ الإيرادات حتى الآن مرضية جداً، وردود الفعل الخاصة بالنقاد والصحفيين والجمهور كانت إيجابية بشكل كبير.

وقال كريم عبدالعزيز لـ«الدستور» إنه بذل مجهوداً كبيراً في هذا العمل وقد تأخّر لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا، مشيراً إلي أن تلك التجربة هي الأولى له مع المخرج أحمد الجندي.

وأضاف: «العمل يعتبر ثاني تجربة مع المؤلف أيمن وتار بعد أن قدمنا سوياً فيلم (نادي الرجال السري) وهو يناقش قضية الطلاق والزواج وانتشار الطلاق في الفترة الأخيرة ولكن بطريقة اجتماعية كوميدية».

وأكد أن الطريقة التي يحاولون تقديمها في العمل في تلك النوعية من الدراما هي طريقة بسيطة جداً، تعتمد علي كوميديا الموقف وهي النوعية التي أحبها في الكوميدياً، وليس الكوميديا اللفظية، لافتاً إلى أن ذلك حدث في كثير من أفلام السينمائية مثل «حرامية في تايلاند»، وفيلم «حرامية في كي جي تو» وحتي في فيلم «نادي الرجال السري» مؤخراً.

وتابع أنه يتفق مع منتجي العمل وائل عبدالله ولؤي عبدالله بشكل مستمر في كل أعمالهم علي تلك النوعية من الكوميديا وهي كوميديا الموقف.

وتطرق في حديثه عن التعاون مع الفنانة دينا الشربيني، مؤكداً أنها كانت أول ترشيح ولم نستعين بأحد غيرها من قبل، وكان الترشيح لأنه وجهة نظر المخرج أحمد الجندي التي لم أتدخل فيها نهائياً، خاصة أنني لم أتعامل معها من قبل.

وأضاف: «استمتعت معها في الفيلم فهي فنانة موهوبة جداً ومحترمة وتحب زملائها، وحدث بيننا كيمياء في الفيلم، فهي بالفعل فنانة موهوبة جداً وتلك الكيمياء أتمنى أن تظهر للجمهور، وأن ينال إعجابهم الفيلم، بينما كانت الكواليس بيننا ممتعة خاصة في أوقات السفر رغم صعوبتها فسافرنا إلى الأقصر وأسوان في درجة حرارة عالية جداً، كنا نصوِّر لما يقرب من 15 ساعة يومياً، ولكن الأهم في ذلك أن نقدم عملاً يليق بالجمهور المصري والعربي، والارتقاء بالصناعة في مصر».

واختتم كريم قائلاً: «الفيلم هو خطوة أعلى بكثير من فيلم (نادي الرجال السري) ويشارك في بطولته عدد كبير منهم ماجد الكدواني الذي أسعد في كل عمل يجمعنا سوياً، ويشارك في كل من النجوم بيومي فؤاد، وأحمد حلاوة، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم شيكو، احمد فهمي، شيماء سيف، مصطفي قمر، معتز التوني، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، هيدي كرم، أوتاكا، علاء زينهم، باسل أزارو، لا أريد أن أنسي أحداً».