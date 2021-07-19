جزء ثانٍ من فيلم «موسى» فى صيف 2022 قيد الدراسة

يدرس صناع فيلم "موسى" الذي يخوض بطولته الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عمل جزء ثانٍ له على أن يبدأ تصويره فور استقرارهم على القرار ويعرض خلال موسم صيف 2022 المقبل.

وقررت الجهة المنتجة لفيلم "موسى" لكريم محمود عبدالعزيز عرض الفيلم بدور العرض السينمائية يوم 11 من شهر أغسطس المقبل، ليتزامن عرضه مع موسم صيف 2021 الجاري.

فيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمي تدور أحداثه في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدًا دون صديق، فيقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى»، ليصبح صديقًا له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع خاصة ضد رجل أعمال يرفض ارتباطه بابنته.

الإنسان الآلي المستخدم في الفيلم تم تصميمه وتنفيذه وتحريكه في مدة استغرقت عامًا كاملًا، في حين أن الفيلم كله استغرق ما يقرب من 4 سنوات لتنفيذه وتقديمه للجمهور، ومن المقرر أن ينافس الفيلم في موسم الصيف الحالي في تجربة جديدة على السينما المصرية.

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، ويناقش فكرة الروبوتات، يقوم ببطولة الفيلم كل من: «كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، أحمد حاتم في دور شرف».

وشارك في إنتاج فيلم «موسى» 3 من كبرى شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهى: سينرجى فيلمز، برئاسة تامر مرسي، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، والتوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم، ومن المقرر أن يكون الفيلم نقلة في أفلام الروبوتات في مصر.