الإثنين 19 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جزء ثانٍ من فيلم «موسى» فى صيف 2022 قيد الدراسة

موسى
موسى

يدرس صناع فيلم "موسى" الذي يخوض بطولته الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عمل جزء ثانٍ له على أن يبدأ تصويره فور استقرارهم على القرار ويعرض خلال موسم صيف 2022 المقبل.

وقررت الجهة المنتجة لفيلم "موسى" لكريم محمود عبدالعزيز عرض الفيلم بدور العرض السينمائية يوم 11 من شهر أغسطس المقبل، ليتزامن عرضه مع موسم صيف 2021 الجاري.

فيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمي تدور أحداثه في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدًا دون صديق، فيقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى»، ليصبح صديقًا له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع خاصة ضد رجل أعمال يرفض ارتباطه بابنته.

الإنسان الآلي المستخدم في الفيلم تم تصميمه وتنفيذه وتحريكه في مدة استغرقت عامًا كاملًا، في حين أن الفيلم كله استغرق ما يقرب من 4 سنوات لتنفيذه وتقديمه للجمهور، ومن المقرر أن ينافس الفيلم في موسم الصيف الحالي في تجربة جديدة على السينما المصرية.

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، ويناقش فكرة الروبوتات، يقوم ببطولة الفيلم كل من: «كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، أحمد حاتم في دور شرف».

وشارك في إنتاج فيلم «موسى» 3 من كبرى شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهى: سينرجى فيلمز، برئاسة تامر مرسي، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، والتوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم، ومن المقرر أن يكون الفيلم نقلة في أفلام الروبوتات في مصر.

 

فيلم موسى جزء ثاني من فيلم موسى الفنان كريم محمود عبد العزيز سينما اتجاه افلام دور العرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

اتحاد شباب الجمهورية.. هل يستوعب الجميع؟

الأكثر قراءة

أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2021 مكتوبة للأصدقاء والأهل

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

الحكومة تنفى انتشار بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات بمحطات الوقود

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 1442.. أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير 2021

وقفة عرفات.. موعد آذان المغرب اليوم الإثنين وفضل دعاء يوم عرفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

صور

تعقيم المساجد استعدادا لاستقبال العيد

المدبح.. محطة الأضحية الأخيرة

شوادر اللحوم تستعد للعيد

محطة تل أبيب

المزيد

100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إسرائيل تسجل 829 حالة إصابة جديدة بكورونا

أشتية: اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى يستدعى تدخلا دوليا لوقفه