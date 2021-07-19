الإثنين 19 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

المفتى يكشف سبب تسمية الجبل بـ عرفة (فيديو)

شوقي علام
شوقي علام

قال فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، إن الحج عرفة، أي الصعود لجبل عرفة، وهو مكان تحصل فيه السكينة والاستقرار والهدوء وراحة البال.

وأضاف فضيلة المفتي، خلال برنامج "حديث الروح" المذاع عبر القناة "الأولى"، أن بعض العلماء يقولون سمي عرفة لأن الناس جميعًا تعارفوا وتآلفوا في عالم الذر، وأنه المكان المشار إليه في قوله تعالى "إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا".

وأردف: "الله قد جمع الناس جميعًا في جبل عرفات، أشهدهم على أنفسهم وأخذ عليهم العهد ألست بربكم، قالوا بلا شهدنا".

لقراءة تفاصيل الخبر اضغط هنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

اتحاد شباب الجمهورية.. هل يستوعب الجميع؟

الأكثر قراءة

أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2021 مكتوبة للأصدقاء والأهل

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

الحكومة تنفى انتشار بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات بمحطات الوقود

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 1442.. أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير 2021

رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

صور

تعقيم المساجد استعدادا لاستقبال العيد

المدبح.. محطة الأضحية الأخيرة

شوادر اللحوم تستعد للعيد

محطة تل أبيب

المزيد

100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إسرائيل تسجل 829 حالة إصابة جديدة بكورونا

أشتية: اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى يستدعى تدخلا دوليا لوقفه