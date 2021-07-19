المفتى يكشف سبب تسمية الجبل بـ عرفة (فيديو)

قال فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، إن الحج عرفة، أي الصعود لجبل عرفة، وهو مكان تحصل فيه السكينة والاستقرار والهدوء وراحة البال.

وأضاف فضيلة المفتي، خلال برنامج "حديث الروح" المذاع عبر القناة "الأولى"، أن بعض العلماء يقولون سمي عرفة لأن الناس جميعًا تعارفوا وتآلفوا في عالم الذر، وأنه المكان المشار إليه في قوله تعالى "إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا".

وأردف: "الله قد جمع الناس جميعًا في جبل عرفات، أشهدهم على أنفسهم وأخذ عليهم العهد ألست بربكم، قالوا بلا شهدنا".

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