الهلال الأحمر يطلق معونة الدعم الإغاثي العاجل الرابعة للأشقاء الفلسطينيين

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، انطلقت اليوم الإثنين، معونة الدعم الإغاثي العاجل الرابعة لدولة فلسطين بعد الأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية، وذلك استمرارا لجسر المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية التي تقدمها مصر، والتي تعتبر من أكبر المعونات دعما لدولة فلسطين.

وأضافت وزيرة التضامن في تصريحات اليوم، الهلال الأحمر الفلسطيني تسلم معونة دعم الإغاثة من الهلال الأحمر المصري، وذلك لسد النقص الحاد في المستلزمات للمصابين والجرحى والمتضررين، حيث قدرت المعونة بأكثر من 160 طنا من المساعدات وتم نقلها بأسطول مكون من أكثر 20 سيارة نقل ثقيل من المخازن الاستراتيجية بمحافظة الإسماعيلية مرافقا معها وفد من إدارة الإغاثة ومتطوعي الهلال الأحمر المصري إيمانا منهم بالدور الإنساني في مساعدة ومساندة الأكثر احتياجا خاصا في أوقات الأزمات.

وأكد الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، استمرار متابعة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لعملية التنفيذ والتحميل والشحن والتي استغرقت أكثر من 48 ساعة متواصلة للتجهيز والإعداد، وذلك في سباق مع الوقت للوصول في الموعد المحدد وهو ما تم بالفعل في زمن يعد قياسيًا لعملية التجهيز لمعونة بهذا الحجم.

وأضاف الدكتور رامي الناظر أنه تم التنسيق مع أجهزة الدولة لتيسير وتسهيل عملية الشحن من الإسماعيلية إلي معبر رفح البري، كما تم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لاستلام المساعدات من المعبر والعبور بها الي داخل الأراضي الفلسطينية.

والجدير بالذكر أن وزيرة التضامن، قد أعلنت أن أكثر من ٥٠٠ متطوع من متطوعي الهلال الأحمر المصري شاركوا في المهمة مساندة منهم للأشقاء في دولة فلسطين، وإيمانا منهم بأهمية مساعدة الأشقاء الفلسطينيين.