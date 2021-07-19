«تخفيضات تصل لـ40%».. «الداخلية» تواصل تنفيذ «كلنا واحد» لخدمة المواطنين

واصلت مديريات الأمن بوزارة الداخلية، المرحلة الـ18 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية بجميع أنحاء الجمهورية بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وشملت السلع جميع مستلزمات ومتطلبات المواطنين من (سلع "غذائية إستراتيجية، أساسية، لحوم الأضحية"– مستلزمات طبية وقائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيراً على المواطنين، بالتنسيق مع 19 من السلاسل التجارية الكبرى.

منظومة أمان

يذكر أن منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية تشارك فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات ، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لإهتمام الوزارة بالمساهمة فى تلبية الإحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية ، والإستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعى للوزارة ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

يأتي ذلك بالتنسيق مع جميع السلاسل التجارية لاتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية والإحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.