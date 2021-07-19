«الداخلية»: 4 ملايين جنيه حصيلة الغرامات جراء عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 80429 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتحرير 897 مخالفة للمحال التجارية التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 247 قضية في مجال منع تداول “الشيشة”.

وأسفرت جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 80429 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، ثم تم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ80429 شخصًا، وبلغت القيمة المادية 4 ملايين جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة حيال 357 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 840 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 243 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 11962 نارجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة جرائم الفساد بجميع صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.