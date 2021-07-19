صحف إفريقية: سياسات أبى أحمد تدفع إثيوبيا نحو التفكك

انتقدت عدة تقارير إفريقية سياسات رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، لكونها تدفع بلاده نحو مزيد من الاستبداد والتفكك السياسى، وذلك بالنظر إلى تدخله العسكرى فى إقليم تيجراى شمال البلاد، واستمراره فى إثارة العنف والفوضى، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات التشريعية مؤخرًا فى ظل مناخ من قمع المعارضة والاضطرابات الأمنية واللوجستية.

ووصفت صحيفة «ذا إيست أفريكان» الكينية توعد رئيس الوزراء الإثيوبى بشن هجوم على قوات جبهة تحرير تيجراى، وحشد حكومته الميليشيات من جميع أنحاء البلاد للانضمام إلى قواته الفيدرالية فى حربه ضد الإقليم الواقع شمال البلاد، بأنها تنذر بتداعيات خطيرة للغاية، قد تتجاوز حدود المنطقة وتدفع البلاد نحو التفكك. ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسى سولومون كيتيما قوله لموقع «ناشون إفريقيا» إن «أبى أحمد يقول إن القوات الإثيوبية المشتركة ستشن هجومًا كبيرًا على جبهة تحرير تيجراى»، مضيفا: «هذا الهجوم الكبير يعنى أن الصراع لن يقتصر على المنطقة بعد الآن، والخطوة المقصودة خطيرة للغاية، وربما تكون بداية الرحلة نحو تفكك البلاد». وأدانت حشد أبى أحمد ميليشيات من مناطق فى جميع أنحاء البلاد للانضمام إلى مقاتلى الأمهرة، الذين دعموا قواته الفيدرالية لفترة طويلة، بعد إرسال قوات من أقاليم عفار وأوروميا والمنطقة الصومالية ومناطق القوميات والشعوب الجنوبية بإثيوبيا لمحاربة قوات تحرير تيجراى والقوات المتحالفة معها.

ووصفت الصحيفة بيان رئيس الوزراء الإثيوبى، مساء أمس الأول، وهو البيان الثانى له منذ استعادت قوات جبهة تحرير تيجراى العاصمة الإقليمية ميكيلى من الجيش الإثيوبى فى ٢٨ يونيو الماضى، بأنه بمثابة «دعوة إلى حرب مفتوحة» ضد تيجراى.

وقال أبى أحمد، فى بيانه، إن قوات الدفاع الوطنى الإثيوبية والقوات الإقليمية تتخذ مواقع على الخطوط الأمامية، مضيفًا: «لدينا خطط صارمة بشأن ماذا ولماذا وكيف وأين ومتى نفعل ذلك، وسيرى الأعداء والأصدقاء النتائج قريبًا جدًا»، متعهدًا بصد الهجمات، بعد أن استعادت جبهة تحرير تيجراى السيطرة على مدن رئيسية فى جنوب وغرب الأقليم.

ونقلت الصحيفة الكينية عن المحلل السياسى ميتا عالم سينيشو قوله: «إن استئناف الصراع يشير إلى تأميم ودمج صراع النخبة الإثيوبية، وإن الصراع لم يعد منحصرًا بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى وأبى أحمد، أو قوات منطقة الأمهرة»، مضيفًا: «لقد حول رئيس الوزراء الصراع إلى العديد من القوى الإقليمية بشكل غير متوقع، وسيكون لهذا تأثير سياسى خطير يتجاوز بكثير الحملة العسكرية على الإقليم المحاصر».

وأوضحت أنه مع نشر إثيوبيا قواتها الإقليمية فى الحرب فإن قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى بدأت بهجمات عبر المناطق؛ لصد القوات القادمة والموالية للحكومة فى منطقة عفار المجاورة، مما فتح جبهة جديدة فى الصراع المستمر منذ ثمانية أشهر.

وفى السياق ذاته، قالت صحيفة «بريميوم تايمز» النيجيرية الإلكترونية إن الانتخابات التشريعية التى أجريت مؤخرًا فى إثيوبيا «لم تكن حرة أو نزيهة»؛ وذلك بالنظر إلى ما شهدته من محاولات قمع المعارضة والمخاوف والاضطرابات الأمنية والمخالفات فى العملية الانتخابية. وشددت الصحيفة، فى تقرير لها، على أن سياسات أبى أحمد، بالإضافة إلى تداعيات وباء فيروس كورونا «تعيد توجيه المشهد السياسى فى البلاد نحو مزيد من الاستبداد». ولفتت إلى أن الوباء ضرب بعض الديمقراطيات فى إفريقيا فى وقت حرج، بعدما تزامن مع عدة انتخابات مقررة فى عامى ٢٠٢٠ و ٢٠٢١، وعلى رأس هذه البلدان كانت إثيوبيا، التى أجلت انتخاباتها البرلمانية لأكثر من مرة. وأوضحت أن تأجيل الانتخابات فى إثيوبيا كان قرارًا مثيرًا للجدل، وأدى إلى عدم الاستقرار الداخلى، وزاد من المخاوف المتزايدة بشأن تراجع الديمقراطية، مضيفة: «أُعيد تأجيل موعد الانتخابات مرتين منذ أغسطس ٢٠٢٠، ولم تكن التأجيلات مصدرًا للجدل فحسب، بل كانت مرتبطة أيضًا بالصراع فى منطقة تيجراى». ونوهت إلى أن قرار أبى أحمد بتأجيل الانتخابات تم تفسيره أيضًا على أنه خطوة لتوسيع سلطته، والاختباء وراء مخاوف الصحة العامة وتداعيات فيروس كورونا، مؤكدة أن سياسته أثارت مزيدًا من الجدل بعد سجن العديد من قادة المعارضة ومقاطعة أحزاب معارضة أخرى الانتخابات، وكذلك استبعاد دوائر انتخابية فى بعض المناطق من الانتخابات بسبب مخاوف أمنية، فضلًا عن المخالفات التى شهدتها العملية الانتخابية.

وتابعت الصحيفة النيجيرية: «يُزعم أن هذه المناطق ستصوت فى سبتمبر ٢٠٢١، لكن لا توجد انتخابات فى الأفق بالنسبة لإقليم تيجراى، وهذا يجعل من الصعب وصف هذه الانتخابات بأنها كانت حرة أو نزيهة»، مشيرة إلى أن بعض الخبراء يعتقدون أن أبى أحمد أعاد توجيه المشهد السياسى فى إثيوبيا بشكل أعمق نحو الاستبداد.