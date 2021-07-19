انهيار سدّين.. إنذار من الصين

موجات الطقس العنيفة، التى ضربت عدة أجزاء من العالم، خلال الأسابيع الماضية، تسببت فى عدد من الكوارث: فيضانات فى أوروبا وموجات حر فى أمريكا الشمالية، ما زاد المخاوف بشأن تغير المناخ. وجاء انهيار سدّين فى الصين، أمس الأول الأحد، ليسلط الضوء على المخاطر التى تشكلها السدود. ومن محاسن الصدف، أو مساوئها، أن وانج لى، وزير الخارجية الصينى، كان يزور القاهرة، فى اليوم نفسه، واحتلت قضية السد الإثيوبى صدارة جدول أعمال الزيارة!.

يقع السدّان بمدينة هولونبوير، شمالى غرب الصين، وتسببت أمطار غزيرة فى انهيارهما، وغمرت المياه حوالى ٥٤ ألف فدان من الأراضى الزراعية، ودمرت جسورًا وبنى تحتية. وبينما قال الحساب الرسمى للمدينة، على موقع «وى تشات»، إن ١٦٦٦٠ شخصًا تضرروا، أكدت وزارة الموارد المائية الصينية، أمس الإثنين، عدم تلقيها أى أنباء عن وقوع إصابات بشرية.

غير السدين الصغيرين المنهارين، لدى الصين أكثر من ٩٨ ألف سد، أقرّت الحكومة الصينية بأن ٨٠٪ منها تشكل خطرًا على البيئة وسلامة المواطنين. ومع ذلك، احتفل الصينيون، أواخر الشهر الماضى، ببدء تشغيل سد «بايهيتان»، متجاهلين التحذيرات من الأضرار البيئية المحتملة لذلك السد، الذى يقع فى القسم العلوى من نهر يانجتسى، على الحدود، المعرّضة للزلازل، بين مقاطعتى يونان وسيتشوان!.

قبل يومين من الكارثة الصينية، فر الآلاف من منازلهم، فى جنوب هولندا، بعد أن اخترقت المياه أحد السدود واجتاحت عددًا من المدن. وأعلن مارك روته، رئيس الوزراء، حالة «الكوارث الوطنية» فى إقليم ليمبورج الجنوبى، الذى يقع بين منطقتين تضررتا بشدة من الفيضانات. وفى مدينة فالكنبورج، أيضًا، القريبة من الحدود البلجيكية والألمانية، اجتاحت مياه الفيضانات وسط المدينة ما أدى إلى إخلاء العديد من دور رعاية المسنين وتسبب فى تدمير جسر واحد على الأقل.

يتم بناء السدود، عادة، من الخرسانة والحجارة، وتزداد مخاطر انهيارها بسبب تحلل الخرسانة وتشققها، وتسرب المياه واتساع الشقوق الخفية فى الصخور. كما يمكن أن تفقد السدود استقرارها بسبب الزلازل أو التخريب المتعمد أو بفعل خلل فى تفريغ التدفق الطارئ للفيضانات. وتتضاعف مخاطر السدود، أيضًا، بسبب تغير المناخ، الذى قد يؤدى إلى مزيد من الفيضانات المفاجئة.

مثلًا، سقطت أمطار غزيرة فى الكاميرون، سنة ٢٠١٢، وخوفًا على سلامة سد «لاجدو»، الذى يقع على نهر النيجر، بالقرب من حدود نيجيريا، تم فتح بوابات السد لتفريغ مخزون المياه، واستيعاب مياه الفيضان، فتحولت المياه المنصرفة إلى سيل جارف تسبب فى مقتل ٤٣١ شخصًا فى نيجيريا، وتدمير مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية، ونزوح ١.٣ مليون مواطن. وفى هندوراس، لقى مئات الأشخاص مصرعهم داخل منازلهم، سنة ١٩٩٨، عندما اجتاحت المياه عددًا من الأحياء الواقعة على ضفاف نهر «شولوتيكا». وأرجعت التحقيقات تلك الكارثة إلى قيام مشغلى السدين الرئيسيين بتحرير مفاجئ للمياه فى ذروة الفيضان. كما أوضحت أن السدين، اللذين تم إنشاؤهما فى سبعينيات القرن الماضى، فقدا كثيرًا من سعتهما التخزينية بفعل الرواسب.

سدود تخزين المياه، تكون لها عادة ثلاث سعات رئيسية: مخزون ميت مخصص لحجز المواد الرسوبية، ومخزون حى لتخزين مياه الفيضانات لاستخدامها طوال السنة أو فى فترات الجفاف، والسعة الثالثة أو المخزون الثالث، للوقاية من الفيضانات العالية وحماية السد من الانهيار. ويؤدى تراكم الرواسب خلف السدود إلى إضعاف جدواها، وتناقص سعة خزاناتها، لو لم تقم إدارة تشغيله بتفريغ قنوات المفيض خلال ذروة الفيضانات. وطبقًا لقاعدة بيانات «اللجنة الدولية للسدود» فإن عدد سدود العالم، التى تتجاوز سعتها التخزينية ٣ ملايين متر مكعب، يزيد قليلًا على ٥٨ ألف سد، من بينها نحو ٢٠ ألفًا أصبح دورها هامشيًا أو خرجت من الخدمة.

إزالة السدود عديمة الجدوى، أو التى خرجت من الخدمة، تحقق فوائد كثيرة للنظم البيئية، لكنها مكلفة وصعبة من الناحية الفنية. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة دول العالم فى إزالة السدود، بإزالتها أكثر من ألف سد خلال السنوات الثلاثين الماضية، لكن كل هذه السدود صغيرة، يقل ارتفاعها عن ٥ أمتار، باستثناء سد «جلينز كانيون» بولاية واشنطن، الذى تم افتتاحه سنة ١٩٢٧، وأزيل سنة ٢٠١٤، واحتاجت عملية إزالته إلى عِقدين كاملين من التخطيط والتنفيذ.

.. وتبقى الإشارة إلى أن تقييم سلامة السدود يتطلب أدوات قياس متقدمة وخبرات عالية، لأن العيوب قد لا تكون مرئية أو قابلة للقياس. وحدث، مثلًا، أن انهار سد «أوروفيل»، فى الولايات المتحدة، وانتهت التحقيقات إلى أن كل عمليات التفتيش على السد فشلت فى تحديد عيوب هيكلية، لم يتم اكتشافها إلا بعد انهياره. وكل عام وأنتم بخير، بمناسبة عيد الأضحى المبارك!.