برلمانى مهنئًا الرئيس السيسى بعيد الأضحى: مصر تخطو بقوة للمستقبل تحت قيادتكم

تقدم النائب عرفة صالح عضو مجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله أن يعيد هذه الأيام، بالفرحة والسعادة والهناء على وطننا الحبيب.

وقال صالح، في برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إنه يأتي على مصر وهى تشق الصعاب وتخطو بقوة للمستقبل تحت إرادة قيادة عظيمة ممثلة في الرئيس السيسي، يعمل الليل بالنهار من أجل رخاء الوطن وسعادته وحل مشاكله.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى الكثير من الإنجازات التي تحققت على أرض مصر خلال الفترة الأخيرة، ومنها تدشين مشروع تطوير الريف المصري، وهو مشروع بضخامة كبيرة غير معهودة، يؤكد ثقل مصر وعظمة وقوة المشروعات التي تنفذ على أرضها ومدى الاستفادة منها عبر عشرات الملايين من المصريين الذين يسكنون الريف.

كما لفت النائب إلى النقلة الكبيرة، التي حدثت في الاقتصاد الوطني طوال السبع سنوات الماضية، تحت قيادة الرئيس السيسي، حيث تم خفض معدل الفقر وخفض معدل البطالة ومعدلات التضخم، وهذا عبر مقاييس دولية، كما أن هناك حالة واسعة من النهضة والبناء في مجال البنية التحتية تطال مصر كلها، قائلًا: كل عام والقيادة المصرية العظيمة، ممثلة في الرئيس السيسي بخير وسعادة وجموع المصريين بخير، ووطننا مستقر آمن.

وكان مجلس النواب، أرجأ الجلسة العامة التي كان مقررًا عقدها يوم السبت الموافق 24 من الشهر الجاري، لتصبح يوم الأحد الموافق 25 من نفس الشهر.

وشهدت الجلسة العامة الأخيرة لمجلس النواب، أخذ الموافقة النهائية اليوم على 6 مشروعات قوانين وهى مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد، وأكثر من خمسين نائبًا بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 و3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب محمد عطية الفيومى وأيمن أبوالعلا فى نفس الموضوع، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، ومشروع قانون مقدم من النائب على بدر وعشرة أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، ومشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية)، ومشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما.

