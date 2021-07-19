وفاة والد الفنان علوي الحسينى نجم برنامج snl بالعربى

أعلن الفنان علوي الحسيني عن وفاة والده صباح اليوم الإثنين بعد صراع طويل مع المرض في الفترة الأخيرة، أدى إلى نقله إلى المستشفى.

وكان قد شارك مؤخراً الفنان علوي الحسيني في رمضان الماضي من خلال مسلسل "كل ما نفترق" مع الفنانة ريهام حجاج وعمرو عبدالجليل ورانيا يوسف وسلوي خطاب ومحمد الشرنوبي، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل، وإنتاج طارق الجنايني، بالتعاون مع شركة سينرجي، وتدور الأحداث في إطار درامي ممزوج بالتشويق، حيث شقيقتان توأم، إحداهما تزن الأمور بالحكمة والعقل، والأخرى مختلفة تمامًا مندفعة وتميل إلى التمرد، تقع لهما العديد من المفارقات التي تؤثر في حياتهما.

وكان قد هناك ظهور مميز للفنان الشاب علوي الحسيني، ضمن أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة" في رمضان الماضي، بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد، وإخراج أحمد خالد موسى، الذي نافس ضمن موسم رمضان، ويأتي ضمن أكثر الأعمال مشاهدة في السباق.

وظهر الفنان الشاب علوي الحسيني بداية من الحلقة الـ 21 بشخصية زوج عواطف شقيقة فاتن حرفوش، حيث تستولي علي ورث والداهم بعد وفاته وتستعين بطليقها، وهي الشخصية الذي يقدمها علوي لطرد شقيقتها من المنزل.

وبدأ علوي الحسيني مسيرته الفنية منذ سنوات كثيرة من خلال المسرح، حيث قدم العديد من العروض المسرحية، آخرهم كان عرض "العيال رجعت" الذي يعد جزءًا ثانيًا من عرض مسرحية "العيال كبرت"، وتم تقديم العرض بناء علي وصية سعيد صالح الذي يعد علوي من أحفاده؛ نظرًا للقرابة التي تجمعهم، وكانت بداية معرفة الجمهور، وبه جاء عن طريق برنامج snl بالعربي الذي قدمه المنتج طارق الجنايني في عدة مواسم، وخرجت منه مواهب عديدة تتصدر الساحة الفنية حاليًا.

وقدم علوي الحسيني العديد من الشخصيات في الأعمال الفنية بين السينما والدراما، من بينهم فيلم "وقفة رجالة" الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في السينما، ومسلسل "مملكة أبليس" الذي عرض منذ فترة على منصة شاهد وحقق نجاحًا كبيرًا أيضًا، وكان من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسي، والعملان كانا بمثابة نقلة فنية له حسب وصفه.