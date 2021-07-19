الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية عبرت عن قلقها

واشنطن: الانتخابات الإثيوبية لم تكن حرة ونزيهة

الانتخابات الإثيوبية
الانتخابات الإثيوبية

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن بالغ قلقها، بسبب الانتخابات البرلمانية الإثيوبية التي فاز فيها حزب «الرخاء» بزعامة رئيس الوزراء أبي أحمد الذي يطمح في الفوز بفترة ثانية في المنصب.

وقال ساميويل وربيرج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات خاصة: «لم تكن الانتخابات التي أجريت في إثيوبيا بتاريخ 21 يونيو الماضي حرة ونزيهة، فالديمقراطية تزدهر عندما تكون مؤسسات الحكم شاملة وشفافة وخاضعة للمساءلة ومستجيبة لشعبها، فالانتخابات في حد ذاتها ليست علامة كافية للديمقراطية أو الإصلاح السياسي الحقيقي».

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية حديثه: «من الأهمية بمكان أن يجتمع الإثيوبيون لمواجهة الانقسامات المتزايدة.. نحث السياسيين وقادة المجتمع على نبذ العنف والامتناع عن تحريض الآخرين على العنف».

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