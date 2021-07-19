الإثنين 19 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة ترحّل سجين جوانتانامو إلى المغرب

بايدن
بايدن

أعلن البنتاجون، الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أخرجت معتقلاً من سجن غوانتانامو صدرت توجيهات بالإفراج عنه منذ العام 2016 لكنه بقي محتجزا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، ورحلته الى المغرب.

وجاء في بيان للبنتاجون"أعلنت وزارة الدفاع اليوم نقل عبد اللطيف ناصر من منشأة الاعتقال في خليج غوانتانامو إلى المملكة المغربية"، مضيفا أن 39 سجينا لا يزالون في المنشأة المثيرة للجدل.

ولم توجّه أي تهم لناصر لكن النيابة العامة المغربية أعلنت الاثنين "فتح بحث معه للاشتباه في ارتكابه لأفعال إرهابية بعد "إشعارها" بترحيله إلى المملكة.

وقالت في بيان إنه "سيتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج البحث".

كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أول جهة أوصت بنقله من غوانتانامو "شرط ضمانات أمنية وتلقيه معاملة إنسانية"، بحسب البنتاغون، لكن ذلك لم يحصل في عهد ترامب.

وفشل الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مسعاه لإغلاق المعتقل الواقع في قاعدة عسكرية أمريكية في كوبا، والتي تحوّلت إلى رمز للتجاوزات المرتكبة في إطار "الحرب على الإرهاب" التي أطلقت بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وعرقل الحزب الجمهوري خطط أوباما لإغلاق السجن بحلول العام 2009 عبر الحد من قدرة الولايات المتحدة على نقل السجناء من غوانتانامو إلى البر الرئيسي الأمريكي.

وبينما نظر ترامب في احتمال إرسال مزيد من المشتبه بهم إلى غوانتانامو إلا أنه أبقى الوضع على حاله.

وأطلق البيت الأبيض في عهد بايدن دراسة في فبراير بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها إغلاق السجن لكنه تجنّب إطلاق وعود كثيرة بعد إخفاق أوباما تحقيق تعهّده في هذا الصدد.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية الاثنين أن إدارة بايدن "ملتزمة اتباع عملية متأنية ومدروسة تركّز على خفض عدد المعتقلين في منشأة غوانتانامو بشكل مسؤول مع المحافظة على أمن كل من الولايات المتحدة وحلفائها".

كما أشادت بدور المغرب مشيرة إلى أن "قيادة (المملكة) تسهيل عملية إعادة ناصر إلى جانب استعدادها سابقا لإعادة مقاتليها الإرهابيين الأجانب من شمال شرق سوريا يجب أن تشجّع دولا أخرى على استعادة مواطنيها الذين سافروا للقتال في صفوف منظّمات إرهابية في الخارج".

ومعتقل جوانتانامو الذي انتُقد كثيرا على خلفية حبس المعتقلين خارج نطاق القانون وحرمانهم من حقوقهم وتعذيبهم، أقيم في العام 2002 بهدف استقبال المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم حول العالم بناء على تفاهم ينص على تعذّر منحهم الحق الدستوري في الحصول على الإجراءات القانونية الواجبة المكفولة على أراضي الولايات المتحدة.

البنتاغون الرئيس الامريكي بايدن غوانتانامو المغرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

اتحاد شباب الجمهورية.. هل يستوعب الجميع؟

الأكثر قراءة

أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2021 مكتوبة للأصدقاء والأهل

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 1442.. أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير 2021

وقفة عرفات.. موعد آذان المغرب اليوم الإثنين وفضل دعاء يوم عرفة

نقابة المهن التثميلية ترد على أخبار وفاة الفنان الشاب محمد السعدنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

صور

تعقيم المساجد استعدادا لاستقبال العيد

المدبح.. محطة الأضحية الأخيرة

شوادر اللحوم تستعد للعيد

محطة تل أبيب

المزيد

100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إسرائيل تسجل 829 حالة إصابة جديدة بكورونا

أشتية: اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى يستدعى تدخلا دوليا لوقفه