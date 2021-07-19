«ميراث الدم».. كشف غموض مقتل طفل وتحلل جثته في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قنا، برئاسة الرائد محمد مغربي، غموض العثور على جثة طفل متحللة في مدافن قنا.

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بالعثور على جثة محمد رجب أبوالفضل، 10 أعوام، بعد تغيبه بأيام، من قرية دندرة التابعة لدائرة مركز قنا، داخل مدافن المعنا ببندر قنا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وكشقت تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة، عمرو. ع.ح، نجل عم والد المجني عليه، استدرجه وخنقه وألقى به في المدافن، انتقامًا من جد المجني عليه، بسبب خلافات على الميراث.

وتم ضبط المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.