الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«ميراث الدم».. كشف غموض مقتل طفل وتحلل جثته في قنا

جثة
جثة

كشفت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قنا، برئاسة الرائد محمد مغربي، غموض العثور على جثة طفل متحللة في مدافن قنا.

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بالعثور على جثة محمد رجب أبوالفضل، 10 أعوام، بعد تغيبه بأيام، من قرية دندرة التابعة لدائرة مركز قنا، داخل مدافن المعنا ببندر قنا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وكشقت تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة، عمرو. ع.ح، نجل عم والد المجني عليه، استدرجه وخنقه وألقى به في المدافن، انتقامًا من جد المجني عليه، بسبب خلافات على الميراث.

وتم ضبط المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحمى محمد المباحث خلافات محافظة قنا وزير محافظ كهربا

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