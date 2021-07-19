الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصليب الأحمر يطلق نداء لتمويل عملياته للإنقاذ في البحر المتوسط

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر أنه سينضم إلى طاقم عمل سفينة الانقاذ في البحر المتوسط ( أوشن فايكنج) التابعة لمنظمة ( أس أو أس البحر المتوسط ) غير الحكومية وذلك اعتبارا من أول أغسطس المقبل للمساعدة في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للأشخاص الذين يعانون من محنة على طرق الهجرة إلى الشواطئ الأوروبية بالبحر المتوسط.

وحث الاتحاد الدولي، في بيان الاثنين، الجهات المانحة على تقديم تمويل يبلغ مليوني فرنك سويسري لمهمته، قائلا "إن الأرواح لاتزال تفقد بلا داع في البحر الأبيض المتوسط " مشيرا إلى أن حوالي 792 شخصا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا في النصف الأول من العام الجاري، أي ثلاثة أضعاف عددهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي فرانشيسكو روكا، أنه لا يزال من الضروري الانتقال إلى البحر الأبيض المتوسط لإنقاذ الأرواح وحماية كرامة الإنسان، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يظل الأشخاص يموتون في البحر على أعتاب أوروبا، موضحا أن ما يحدث هو فشل واضح للمجتمع الدولي وهو ما دعا الاتحاد إلى قراره بنقل دعمه الطارئ الحيوي إلى البحر.

وأوضح الاتحاد الدولي، في بيانه أن المنظمات الإنسانية الدولية مثل الاتحاد الدولي تعمل فقط على سد فجوة الانقاذ التي خلفتها دول المنطقة، داعيا الدول الأوروبية إلى التحالف والجهات الفاعلة البحرية المستعدة لإجراء عمليات إنقاذ قانونية وإنسانية .

أشار إلى أنه كمنظمة إنسانية محايدة ومستقلة وغير متحيزة يوفر مساعدة إنسانية بالغة الأهمية لجميع الأشخاص المحتاجين بغض النظر عن وضعهم القانوني.

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وائل لطفي

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