تزيين سور محطة المياه بسواعد طلبة الفنية بنات بالخارجة

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، انتهاء العمل في تزيين وتجميل سور محطة المياه بمدينة الخارجة، والذى يأتي بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والاهتمام بالتعليم الفنى على أرض المحافظة، وما شهده القائمون بأعمال التجميل من تشجيع وتحفيز ودعم من المحافظة ومدرسة الخارجة الثانوية الفنية بنات، مثمنًا حرص الجميع على مواصلة العمل والإنتهاء منه، ابتهاجًا بحلول عيد الأضحى، والحفاظ والمشاركة فى إظهار المدينة بالمظهر الحضارى اللائق، حيث نجحت الأنامل الذهبية فى زخرفة وتزيين السور بلوحات فنية رائعة.

ووجه وكيل تعليم الوادي الجديد خالص الشكر والتقدير للواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، لتشجيعه وتقديره المادى والمعنوى للقائمين على العمل والذى كان له أبلغ الأثر فى نفوس الجميع، وأعرب المشاركون بهذا العمل الفنى عن سعادتهم البالغة بهذا التميز الذى من شأنه إضفاء مظهر حضارى يلفت الانتباه ويظهر المدينة بالمظهر الإبداعى.

ونفذت طالبات مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية الفنية للبنات بالوادي الجديد، العام الماضي حملة لزخرفة ودهان أكشاك الكهرباء المتواجدة بالشوارع والميادين العامة بالمركز، وذلك ضمن مبادرة طلابية لتجميل المدن والأحياء من قبل مديرية التربية والتعليم.



وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد أن طلاب ومعلمات ومعلمي مدرسة الفنية بالخارجة نفذوا حملة موسعة لتزيين وتجميل أكشاك الكهرباء بشارع جمال عبدالناصر والمناطق المحيطة في أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2020، مؤكدًا أن هذه هي الحملة والمبادرة الرابعة التي تدشنها مدرسة الفنية بنات بعد رسومات جدارية العمارات المطلّة على شارع جمال عبد الناصر بالخارجة بأجمل الرسومات الفرعونية التاريخية، ورسم جدارية مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة، كما زين طلاب المدرسة مسجد ديوان عام المديرية.