100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي حولت ساحاته وطرقه إلى ثكنة عسكرية.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أمنت اقتحام أكثر من 100 مستوطن للأقصى عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، فيما تصدى المصلون لهم بالتكبيرات، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

اعتقال 4 شبان من بيت ريما شمال غرب رام الله..

وفى رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، أربعة شبان من بلدة بيت ريما .

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة راجلة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت البلدة، واقتحمت عدة بيوت واعتقلت كلا 4 شباب .

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتادت الشبان المعتقلين بعد تكبيلهم سيرا على الأقدام لمسافة طويلة عبر الأودية والجبال المحيطة بالبلدة.

وكانت الرئاسة الفلسطينية أعربت عن إدانتها ورفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، والتي قال فيها "إنه يجب الحفاظ على حرية العبادة لدى اليهود والمسلمين في المسجد الأقصى".

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- أن هذا التصريح من بينيت هو تصعيد يدفع نحو صراع ديني خطير، تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية، باعتبارها تضع العراقيل أمام الجهود الدولية، خاصة أن هذا الاستفزاز يتم عشية الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

ودعت الرئاسة الفلسطينية إلى الحفاظ على الوضع التاريخي في الحرم القدسي الشريف، معتبرة أن هذه التصريحات تشكل تحديا للمجتمع الدولي، بما فيها الموقف الرسمي الأمريكي الداعي للحفاظ على الوضع التاريخي في الحرم القدسي الشريف.

وأكدت أن القيادة الفلسطينية تقوم باتخاذ كل الإجراءات المطلوبة والضرورية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية الثابتة في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.