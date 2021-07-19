الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تدعو أمريكا لرفع الحظر على كوبا

تشاو لي جيان
تشاو لي جيان

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، اليوم الاثنين، إن بلاده تدعو الولايات المتحدة إلى رفع الحظر الذي تفرضه على كوبا بشكل فوري وكامل، معربًا عن أمله في أن تحسن أمريكا علاقاتها مع كوبا وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية.

وقال تشاو- في مؤتمر صحفي وفقا لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا»- إن الاستجابة لدعوة الصين تخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين، وتسهم في تحقيق السلام والاستقرار في الأمريكتين بأسرهما، مؤكدًا أن الصين تؤمن دائما بضرورة احترام حق كل دولة في اختيار نظامها الاجتماعي وطريق تنميتها بشكل مستقل.

وأضاف تشاو أن بلاده تدعم كوبا بقوة في استكشاف طريق تنمية يتناسب مع ظروفها الوطنية الخاصة، وتعارض بشدة التدخل الأجنبي في شئونها الداخلية، وتدعم بقوة ما فعلته كوبا بشأن مكافحة كوفيد- 19، وتحسين معيشة الشعب وحماية الاستقرار الوطني، مؤكدًا التزام بكين بتعميق علاقات الصداقة بين البلدين.

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