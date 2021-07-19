الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

جدة الطفلة المقتولة بالمنوفية: المتهمة كانت تبحث معنا وتراقب الأمور (فيديو)

هدى الطفلة المقتولة
هدى الطفلة المقتولة بالمنوفية

أكدت جدة الطفلة هدى (8 سنوات) والمقتولة على يد زوجة عمها، أن الطفلة كانت اشترت ملابس العيد، وأوصت خالتها بعمل شعرها حتى تظهر بمظهر جميل.

وأضافت جدة الطفلة أن المتهمة كانت تبحث معهم عن الطفلة وتجلس معهم وتراقب الأمور ولكن بعد تكثيف الأمن مشكور جهوده كشف لغز اختفاء الطفلة ولم يتوقع أحد أبدا ما حدث لها وأن قتلها كان على يد زوجة عمها. 

كما أكدت إيمان عجلان، والدة الطفلة "هدى" والتي عثر عليها مقتولة في منزل والد زوجة عمها، أن ابنتها قبل اختفائها خرجت لشراء مخبوزات من السوبرماركت ولكنها لم تعد، فتوقعت أن تكون قد ذهبت إلى الحقل لوالدها، ولكن لم تكن هناك،  فخرجنا للبحث عنها في العزب المجاورة ولكن لم نعثر عليها، فقمنا بتحرير محضر بغيابها في قسم الشرطة.

وأضافت والدة الطفلة "هدى"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن قوات الشرطة عثرت على ابنتها مقتولة ومدفونة في الرمل على يد زوجة عمها، قائلة "أنا معملتلهاش حاجة علشان تقتل بنتي"، موضحة أنه بعد اختفاء ابنتها سألت المتهمة عليها ولكنها أنكرت رؤيتها قائلة "سألتها قالتلي مشوفتهاش وكانت بتضيع وقت علشان تقتلها، ربنا ينتقم منها".

وعثرت قوات الشرطة بمركز أشمون في محافظة المنوفية، على جثة الطفلة "هدى" بعد استقرار البحث والذي دام أربعة أيام متتالية والتي اختفت قبل عدة أيام، وحررت أسرتها محضرًا في قسم الشرطة بأشمون يفيد باختفائها، وتبين وجود الجثة داخل منزل زوجة عم الطفلة والتي قتلتها على خلفية مشاكل سابقة بين المتهمة وأسرة المجني عليها.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من المقدم مصطفى حسانين، رئيس المباحث مركز أشمون، يفيد بالعثور على جثة الطفلة "هدى.ر" والتي أبلغت أسرتها باختفائها قبل عدة أيام، وتم تكثيف البحث حتى العثور عليها صباح اليوم، وتبين ان المتهمة بقتلها هي زوجة عمها وتدعي "س.ا" علي خلفية مشاكل أسرية بينها وبين أسرة الطفلة، وجري إلقاء القبض علي المتهمة، وتحرير محضر بالواقعة.

محافظة المنوفية ملابس طفلة قوات الشرطة العثور على جثة ملابس العيد قسم الشرطة تحرير محضر

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