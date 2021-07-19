الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«لاوس» تمدد الإغلاق عقب تسجيل 114 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في لاوس
كورونا في لاوس

أعلنت لاوس اليوم الإثنين تمديد الإغلاق في البلاد حتى 3 أغسطس المقبل، وذلك عقب تأكيد إصابة 114 شخصًا بفيروس كورونا اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة في لاوس - حسبما أوردت صحيفة “لاوشين تايمز” المحلية - أن جميع الإصابات الجديدة كانت وافدة من الخارج وجرى اكتشافها بعد إجراء ألف و296 اختبارًا للكشف عن الإصابة بكورونا خلال الساعات ال24 الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 3 آلاف و540 إصابة.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم حكومة لاوس ثيباكوني شانثافونجسا إنه رغم السيطرة الجيدة على انتشار الفيروس على الصعيد المحلي، إلا أن الوضع في الدول المجاورة يظل غير مستقر مع وجود أعداد كبيرة من العمال المهاجرين الذين يعودون إلى لاوس يوميًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب إجراءات الإغلاق، سيستمر تتبع المخالطين لمصابي كورونا والتنسيق بين السلطات المحلية ومسئولي الصحة فضلًا عن مواصلة إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس وحملات التطعيم للوقاية منه.

 

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3.62 مليار من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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