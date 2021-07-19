الإثنين 19 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى والبرهان يتبادلان التهنئة بعيد الأضحى.. ويبحثان مستجدات القضايا الإقليمية

السيسي والبرهان
السيسي والبرهان

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار.

وبادل الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الرئيس السيسي، التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر وشعبها السلام والازدهار.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، أن الاتصال شهد كذلك تبادل الرؤى بشأن مستجدات بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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