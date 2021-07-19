قبل ساعات على عيد الأضحى.. إقبال مستمر على شراء الأضاحي (فيديو)

ينتظر المسلمون قدوم عيد الأضحى المبارك كل عام حيث ينتعش سوق المواشي ويقبل الناس عليها من كل حدب وصوب لشراء أضحياتهم حيث شهدت الأسواق والمزارع ومحلات الجزارة إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين حتى الساعات الأخيرة قبل صباح يوم العيد خاصة بعد حرمان البعض منها العام الماضي بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.

قامت "الدستور" بجولة بعدد من مزارع الإنتاج الحيواني التابعة لوزارة الزراعة والخاصة ورصدت حالة الإقبال وحركة البيع والشراء والأسعار.

وتقول شيماء أبو يوسف مالكة لمزرعة مواشي بمنطقة الخطاطبة بمحافظة المنوفية، إن الإقبال مستمر على شراء الأضاحي منذ ما يقرب من شهر ولاتزال مستمرة وكانت قد استعدت لهذا الموسم وقامت بدورات التسمين للعجول ومضاعفة عدد الأضاحي من الأبقار هذا العام نظرا للإقبال الكبير على الشراء.

وعن أسعار العجول أضافت أبو يوسف أن السعر يتراوح بين 55 إلى 56 جنيها للكيلو القائم للعجل، وعن الأوزان أشارت إلى أن وزن العجل يكون بين 450 كيلو إلى 550 كيلو وهو في سن عام وهو كحد أدنى للبيع.

في السياق ذاته رصدت "الدستور" الإقبال والأسعار بأحد مزارع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في مدينة القناطر الخيرية وهي مزرعة جزيرة الشعير وتعد من أهم وأكبر المزارع التي تساهم بشكل كبير في سوق الأضاحي سواء ببيع الرؤوس أو بالكيلو في منافذ وزارة الزراعة.

قال سعيد الدسوقي مدير عام قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة: "إن وزارة الزراعة تستعد مبكرا لموسم الأضاحي وتقوم بتجميع الحيوانات من مختلف المحافظات وعرضها بالمزرعة لخدمة المواطنين بالقاهرة الكبرى كذلك أيضا في باقي المحافظات التي يتواجد بها مزارع تابعة للوزارة".

وأضاف الدسوقي أن المواطنين مقبلين بشكل جيد هذا العام حيث يتم حجز الأضاحي والحصول على وصل مميكن ويتم استلامها من المزرعة حيث بدأ البيع من يوم ١٠ من الشهر الجاري ومستمر حتى نهاية اليوم، مشيرا إلى أن وزن الأبقار والجاموس بالمزرعة يبدأ من 300 كيلو ويصل لـ400 كيلو أما الأغنام تتراوح بين 40 لـ60 كيلو ويتراوح سعر كيلو اللحم البقري قائم بين 58 جنيها لـ62 جنيها والجاموسي القائم بسعر50 جنيها لـ54 جنيها أما عن الخراف فيكون الكيلو القائم بين 60 جنيها لـ65 جنيها.

من جانبه، قال أحد المواطنين، يدعى سامي سيف، إنه اعتاد شراء أضحيته كل عام من مزرعة جزيرة الشعير لضمان جودة وسلامة الأضحية، مشيرا إلى أن الرعاية الصحية للمواشي تكون على أعلى مستوى حيث عبر قائلا: "بشتري الحاجة مضمونة مفيهاش مرض وأكلها نضيف مش بتاكل زبالة أو شيء ضار".