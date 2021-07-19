خطاب مهم من «التعليم الفنى» بشأن الضوابط المنظمة لامتحان صفوف النقل

أصدرت الإدارة المركزية للتعليم الفني التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا موجهًا لجميع المديريات التعليمية.

ونص الخطاب على أنه بالإشارة إلى الاستفسارات الواردة من بعض المدیريات بشان الضوابط المنظمة لامتحان صفوف النقل بالمدارس الفنية بنوعياتها والزمن المحدد لعقد الامتحان لكل مادة دراسية للدور الثاني 2021، وحرصًا من قطاع التعليم الفني على مصلحة الطلاب والعاملين بمدارس التعليم الفني، ووفقًا للكتاب الدوري الصادر من الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، الخاص بآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الفني للعام 2020 /2021 ونظراً لاستمرار ظروف جائحة كورونا، يرجى التفضل بالتوجيه بما يلزم نحو عقد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل وفقا لما يلي:

1- الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

2- يؤدي طلاب كل صف الامتحانات في الأيام المحددة لهم على أن يكون الزمن المخصص لكل امتحان (ساعة واحدة فقط) ، مع مراعاة أن يتم وضع الامتحانات التحريرية لتتناسب مع الزمن المخصص لكل مادة وعلى ألا تحتوى ورقة أسئلة الامتحان التحریري على أكثر من مادة، واقتصارها على مادة الامتحان فقط، على أن تتنوع الأسئلة بين اختيار من متعدد والصواب والخطأ وإعادة الترتيب والإقلال بقدر المستطاع من أسئلة المقال.

3- يؤدى الطلاب الامتحانات العملية مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ويقسم الطلاب إلى مجموعات تناسب مع الأماكن المتاحة لأدائهم الامتحانات العملية والمعملية ( معامل - ورش ) على أن يكون الزمن المخصص لكل امتحان عملي أو معملي (ساعة واحدة فقط) .

4- بالنسبة لمدارس التعليم الفني المطبق بالبرامج المطورة والمناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية يطبق ما ورد بكتاب الدكتور محمد موسي عمارة - رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات - للمدیريات بتاريخ ۲۰۲۱/٦/۱.