الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أوقاف الأقصر» تجهيز وتعقيم 1300 مسجد لاستقبال صلاة عيد الأضحى (صور)

استعدادات أوقاف الأقصر
استعدادات أوقاف الأقصر لاستقبال المصلين

قال الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر،  إن استعدادات المديرية لعيد الأضحى المبارك، تضمنت تجهيز وإجراء عمليات التعقيم والتطهير داخل ما يقرب من 130‪0 مسجدًا على مستوى المحافظة لاستقبال المواطنين خلال صلاة عيد الأضحى المبارك غدًا الثلاثاء، موضحًا أن حملات التطهير والتعقيم والنظافة بشكل يومي، ولكن هناك تكثيف على مدار اليوم وأمس، تهيئة المساجد

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وأضاف لـ'' الدستور'' أن تم التنبية على كافة الإدارات التابعة لمديرية أوقاف الأقصر،  بتطبيق بالإجراءات الإحترازيه والوقائية التي أقرتها الوزارة، للحد من إنتشار فيروس كورونا، والالتزام بتوقيت الخطبه، وفتح المساجد قبل الصلاة بمدة 10 دقائق وغلقه مباشرة بعد الإنتهاء، بالإضافة إلى أن يكون الجميع في حالة الاستعداد بشكل مستمر.

وأشار الشيخ سيد محمد عبدالدايم، إلى أن شملت الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تشكيل غرفه عمليات بالمديرية والادارات التابعه لها، وذلك لمتابعه المديريه لعيد الاضحى وصلاته، وعقد اجتماع مع قيادات الدعوه بالمديريه والادارات الفرعيه التابعه لها وذلك بهدف التنسيق والمتابعه، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمحافظه الاقصر بشأن عيد الاضحى وصلاته، وذلك في أطار تسير الامور نحو الأفضل.

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 وبالنسبة للموقف التنفيذى لمشروع بيع صكوك الاضاحى، أوضح وكيل وزارة الأقصر، أن حتى الوقت الحالي تم بيع 200‪ صك أضحية، من الصكوك التي المتوفرة على مستوى الإدارات الموجودة داخل المحافظة، بقيمة إجمالية مالية تقدر 400‪ الف جنيهًا، وأنه يتم استقبال تواصل المواطنين لشراء صكوك الأضحية من خلال رقم الواتس اب التي خصصته المديرية.

وتابع أن صكوك الأضحية التي يتم شراء المواطنين لها من مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر ، هي عبارة عن انابة شرعية لتضحية الإنسان، ويتم توزيع اللحوم بواسطه  المديرية للفقراء والمستحقين، وان مازال حتى الوقت الحالي مراحل تلقي طلبات صكوك الأضحية متاحه، وتنتهى آخر أيام التشريق، لافتًا إلى أنه يتم تحديد عمليات التوزيع من قبل وزارة الأوقاف بعد مرور ايام من عيد الأضحى المبارك.

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جدير بالذكر أن خصصت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، برئاسة الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل الوزاره، رقم لطلب صك الأضحيه عن طريق الاتصال الهاتفي بالرقم  01097143996 أو رساله نصيه على موقع التواصل الاجتماعى '' واتساب ''. 

وقدمت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، خالص الشكر والتقدير لجميع المواطنين الذين تفضلوا وقاموا بشراء هذه صكوك الأضحية.

استعدادات أوقاف الأقصر لاستقبال المصلين
استعدادات أوقاف الأقصر لاستقبال المصلين
استعدادات أوقاف الأقصر لاستقبال المصلين
استعدادات أوقاف الأقصر لاستقبال المصلين
التزام الأوقاف عيد الأضحى محافظة الأقصر صكوك الأضاحي صلاة العيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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