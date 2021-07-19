«القباج» تطمئن على إجراءات رعاية أطفال المؤسسة العقابية وتقدم هدايا العيد

أجرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، زيارة تفقدية للمؤسسة العقابية في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، حيث تفقدت الوزيرة العنابر الخاصة بالأطفال الأحداث واطمأنت على إجراءات رعايتهم.

كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي إجراءات الحماية المدنية بالعنابر واطمأنت على تطبيق كل إجراءات الحماية المدنية.

وهنأت الوزيرة الأطفال بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وقدمت لهم عددًا من الهدايا بمناسبة العيد، كما تبادلت أطراف الحديث مع عدد منهم واستمعت لطلباتهم ووعدت بتوفير كل احتياجاتهم ومتطلباتهم.

كما أجرت وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة تفقدية لدار جمعية السيدة نفيسة للأيتام فتيات بمنطقة حلوان، حيث تفقدت الغرف الخاصة بالفتيات وغرف الألعاب الرياضية والكمبيوتر وغرفة العلاج الطبيعي وتعرفت على الإجراءات المتبعة لرعاية الفتيات.

والتقت نيفين القباج بعدد من فتيات الدار وهنأتهن بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وشهدت عرضًا فنيًا لهن، كما اطلعت على بعض مواهب فتيات الدار، حيث أشادت بهذه المواهب ووعدت بدعمهن لتطوير هذه المواهب.



كما تفقدت القسم الخاص برعاية المسنات والخدمات المقدمة لهن بالدار واطمأنت عليهن.

الجدير بالذكر أن عدد مؤسسات الدفاع الاجتماعي، التي تعد المؤسسة العقابية بالمرج واحدة منها، يبلغ 40 مؤسسة، منها مؤسسات للفتيات وللبنين و8 أدوار ملاحظة و19 دارًا لرعاية كبار بلا مأوى، بالإضافة إلى 255 مكتب مراقبة اجتماعية و90 ناد دفاع اجتماعي.

وتعمل مؤسسات الدفاع الاجتماعي على رعاية وحماية الأبناء وإعادة التنشئة الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر أو الانحراف ومساعدة أطفال أسر المسجونين لإعادة تأهيلهم اجتماعيًا وإعادة إدماجهم، كما تعمل الوزارة حاليًا على تطوير المؤسسات التابعة لها، حيث تم البدء في تطوير 44 مؤسسة من مؤسسات الدفاع الاجتماعي ودور الأيتام، من بينها 8 مؤسسات لكبار بلا مأوى و14 مؤسسة رعاية أطفال تابعة للدفاع الاجتماعي و22 مؤسسة تابعة للأسرة والطفولة، وذلك علي مستوى 20 محافظة من محافظات الجمهورية كمرحلة أولي.