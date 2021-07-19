أبرزها عصير البرتقال.. أشياء يجب تجنبها عند التعرض لحروق الشمس

يتداول بين الناس بعض الطرق الطبيعية لعلاج الجلد المصاب بحروق الشمس بشكل طبيعي، كوضع البطاطس (النيئة) علي المنطقة المصابة وبعض العسل على الوجه، لكن بإمكان بعض هذه الطرق أن تزيد من سوء حروق الشمس كما اتضح أن الأطعمة التي تتناولها أو الملابس التي ترتديها يمكن أن تساعد في شفاء حروق الشمس أو جعلها مؤلمة أكثر.

فيما يلي أشياء يجب عليك تجنبها بعد التعرض لحروق الشمس طبقا لما تم ذكره موقع ديلي ميل.

استخدام جل الصبار

علي الرغم من أن الصبار يمكن أن يساعد في تهدئة الإحمرار ، يجب الانتباه إلى نوع جل الصبار الذي تضعه على بشرتك، ويمكن لبعض المكونات الاصطناعية كالبنزوكائين أن تزيد من التهيج وتسبب حكة الجلد بشكل أكبر.



ويوصي أطباء الجلد باستخدام مرطبات الصبار النقية لعلاج البشرة المتضررة من الشمس

ارتداء الملابس الضيقة

ليس هناك شك في أن الملابس الضيقة يمكن أن تبدو رائعة عليك ، لكنها بالتأكيد ليست أفضل خيار إذا كنت تعاني من حروق الشمس فارتداء الملابس الضيقة على الجلد المصاب بحروق الشمس لن يسمح للمنطقة المصابة بالتنفس وشفاء نفسها بدلًا من الجينز الضيق، اختر الملابس الفضفاضة المصنوعة من الأقمشة التي تسمح بمرور الهواء مثل القطن.



تناول القهوة

غالبا تسبب حروق الشمس الصداع ، وعلى الرغم من أن فنجان القهوة يزيل عنك الشعور بالصداه ، إلا أنه في الواقع سيجعلك تشعر بسوء.



البقاء في الشمس لفترة طويلة يسبب لك الجفاف وشرب الكثير من الماء أمر بالغ الأهمية لتعويض سوائل الجسم المفقودة وذلك يخالف الكافيين الذي يعد مدر للبول، ويجعلك تذهب إلى الحمام في كثير من الأحيان ما يؤدي في النهاية إلى فقدان جسمك المزيد من السوائل والمعادن الأساسية.

تغطية حروق الشمس بالماكياج

قد يكون من المغري تغطية حروق الشمس المتقشرة بالمكياج، لكن تمامًا مثل الملابس الضيقة لن تسمح لبشرتك بالتنفس إذا كان يجب عليك وضع الماكياج، فتأكد من تجنب المنتجات الثقيلة واستخدام الفرشاة الناعمة لتطبيق الماكياج.

يوصي أخصائيو العناية بالبشرة أيضًا باستخدام الإسفنج الرطب ، حيث إنه أكثر لطفًا على الجلد.

شرب عصير البرتقال

بينما تحتوي المشروبات الحمضية على نسبة عالية من الفيتامينات المغذية، إلا أنها يمكن أن تجعل بشرتك أكثر حساسية للضوء لست مضطر إلى الإقلاع عن شرب عصير البرتقال تمامًا ، فقط تأكد من وضع المزيد من واقي الشمس والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة بعد شرب الكثير منه.