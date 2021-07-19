محافظ الوادى الجديد يلتقى بالمواطنين بمسجد الاستقامة بمدينة الخارجة

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بالمواطنين وذلك عقب أداء صلاة الظهر بمسجد الاستقامة بمدينة الخارجة.

وقدم التهنئة للمواطنين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعياً الله أن يعيده على مصر وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار ، مشدداََ علي الإلتزام بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

واستمع المحافظ لمطالب وشكاوي المواطنين موجهاََ الجهاز التنفيذي بسرعة بحثها وحلها، كما استعرض ما تم تنفيذه والانتهاء منه بمشروع توصيل الغاز الطبيعي وتحويل السيارات للعمل بالغاز بمدينة الخارجة ، مشيراً إلى البدء بتقليل حصة أسطوانات البوتاجاز بمدينة الخارجة تدريجياً وتوزيعها على المراكز الأخرى.

وفي سياق متصل تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، سير العمل بمشروع بشاير خير الوادي شمال مدينة الخارجة، ترافقه الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ والسيد محمد أنيس سكرتير عام المحافظة .

ووجه المحافظ باستكمال تشجير الطرق الداخلية وزراعتها بأشجار مثمرة، وتخصيص منطقة امتداد عمراني لاستيعاب التوسعات المستقبلية، وكذلك الحفاظ على منظومة النظافة العامة بالقري واستكمال عمل جداريات فنية بمحيط القرى لإضفاء مظهر حضاري.

كما تفقد محافظ الوادي الجديد أعمال استكمال الممشي السياحي شمال مدينة الخارجة، ترافقه الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ والسيد محمد أنيس سكرتير عام المحافظة . ووجه المحافظ بإنشاء سور حاجز بين الممشي والطريق لحماية الرواد ، واستكمال إنشاء الأكشاك الجاري تنفيذها بأحدث التصميمات لإضفاء مظهر حضاري لمدخل المدينة وتوفير فرص عمل للشباب وتقديم الخدمات للمواطنين من رواد الممشى.

واستقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، نيافة الأنبا ارسانيوس، أسقف الوادي الجديد والواحات، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور وفد من كنيسة العذراء بالخارجة.

وأكد الزملوط علي اعتزازه وتقديره لروابط الأخوة والوحدة والمحبة بين أبناء الوطن، والتي تؤكد على قوة النسيج الوطني وسماحة أبنائه، داعياً الله أن يديم علي الشعب المصري تماسكه ووحدته وأن يحفظ وطننا الغالي ويوفق قيادته الحكيمة لما فيه خير المصريين جميعاََ.