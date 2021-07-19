قرقاش: زيارة بن زايد للسعودية تجسيد للعلاقات بين البلدين

أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أن زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، تأتي تعزيزًا لتوجهات السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب قرقاش، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتكثيفها في صميم توجهات السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية الشقيقة هي الأصل والعمق والجوهر، وزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى الرياض ما هو إلا تجسيد مادي وملموس لهذه الحقيقة".

زيارة «بن زايد» للمملكة

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ظهر اليوم، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة إلى المملكة العربية السعودية.

واجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، رحب ولي العهد السعودي في بداية الاجتماع بولي عهد أبو ظبي والوفد المرافق في زيارتهم للمملكة، فيما نقل ولي عهد أبوظبي تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما حمَّله ولي العهد السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين لرئيس دولة الإمارات.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي وفرص دعمه وتطوره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وتبادل الجانبان، التهاني بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتمنياتهما بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات.