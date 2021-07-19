رئيس شبرا الخيمة يقود حملة لتطهير الشوارع من الإشغالات والقمامة

شنت الأجهزة المحلية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة مكبرة لنظافة وتجميل الشوارع والطرق والميادين وأمام المدارس والمصالح الحكومية ورفع تراكمات القمامة وكل أنواع الإشغالات التى تعوق حركة المرور وسير المواطنين فى تحركاتهم اليومية لشعورهم بالرضا التام، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بهدف راحة وخدمة المواطنين والاستفادة من إنجازات وخطط الدولة التنموية والخدمية، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وأسفرت الحملة عن رفع 1830 طن قمامة من شوارع وطرق وميادين الحى والمقالب وبؤر تجمع القمامة وكل التراكمات، فضلًا عن رفع كل السيارات المتهالكة والمعطلة فى الجزيرة الوسطى بالشوارع والطرق للتمكن من تنفيذ أعمال النظافة بشكل جيد، وأيضا مواجهة الإشغالات وتحرير الشوارع والميادين من القمامة والإشغالات لقضاء الأهالى عيد الأضحى فى بيئة صحية ونظيفة.

وأكد اللواء هشام رفعت، رئيس حى شرق شبرا الخيمة، أنه تم وضع خطة للقضاء على القمامة والإشغالات وحل المشكلات من خلال توفير كل الأعمال والمتخصصين لسرعة إنجاز الأعمال وتلبية احتياجات ومطالب المواطنين بالمستوى اللائق الذى يستحقه أهالينا بحى شرق شبرا الخيمة، قائلا "هدفى العمل بروح الفريق جميعًا تجاه خدمة وراحة المواطنين أولًا وتنفيذ سيادة القانون على الجميع وفرض هيبة الدولة وإحداث تغيير جذرى وملموس على أرض الواقع يشعر به المواطن فى تنقلاته وقضاء مصالحه وحياته اليومية بشكل عام".

وأضاف رفعت فى تصريحات صحفية أنه تم رفع 1830 طن قمامة، ونعمل على توفير كل الإمكانيات المطلوبة لزيادة تلك النسبة بصفة يومية التى تعود بالنفع على مستوى النظافة والمظهر الجمالى والحضارى الذى أسابق الزمن بدعم محافظ القليوبية وكافة الأجهزة المعاونة وزملائى من فريق العمل داخل الحى لأن تتحول شوارع وطرق وميادين شبرا الخيمة إلى ما يحلم به كل مواطن فى حياة كريمة، وتسعى القيادات السياسية فى تحقيقه لغرس الولاء والانتماء تجاه جهود الدولة المتعددة فى كل المشروعات الخدمية والقومية غير المسبوقة حتى تكون طبيعة المظهر الجمالى والحضارى فى أزهى صورها، منوهًا إلى اتباع اللوائح والقوانين الخاصة والمنظمه لعملية الدعاية والإعلان بالشوارع لعدم التعرض للمساءلة القانونية للصالح العام للدولة.