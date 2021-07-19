الإثنين 19 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس شبرا الخيمة يقود حملة لتطهير الشوارع من الإشغالات والقمامة

لواء هشام رفعت رئيس
لواء هشام رفعت رئيس حى شرق شبرا الخيمة

شنت الأجهزة المحلية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة مكبرة لنظافة وتجميل الشوارع والطرق والميادين وأمام المدارس والمصالح الحكومية ورفع تراكمات القمامة وكل أنواع الإشغالات التى تعوق حركة المرور وسير المواطنين فى تحركاتهم اليومية لشعورهم بالرضا التام، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بهدف راحة وخدمة المواطنين والاستفادة من إنجازات وخطط الدولة التنموية والخدمية، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وأسفرت الحملة عن رفع 1830 طن قمامة من شوارع وطرق وميادين الحى والمقالب وبؤر تجمع القمامة وكل التراكمات، فضلًا عن رفع كل السيارات المتهالكة والمعطلة فى الجزيرة الوسطى بالشوارع والطرق للتمكن من تنفيذ أعمال النظافة بشكل جيد، وأيضا مواجهة الإشغالات وتحرير الشوارع والميادين من القمامة والإشغالات لقضاء الأهالى عيد الأضحى فى بيئة صحية ونظيفة. 

وأكد اللواء هشام رفعت، رئيس حى شرق شبرا الخيمة، أنه تم وضع خطة للقضاء على القمامة والإشغالات وحل المشكلات من خلال توفير كل الأعمال والمتخصصين لسرعة إنجاز الأعمال وتلبية احتياجات ومطالب المواطنين بالمستوى اللائق الذى يستحقه أهالينا بحى شرق شبرا الخيمة، قائلا "هدفى العمل بروح الفريق جميعًا تجاه خدمة وراحة المواطنين أولًا وتنفيذ سيادة القانون على الجميع وفرض هيبة الدولة وإحداث تغيير جذرى وملموس على أرض الواقع يشعر به المواطن فى تنقلاته وقضاء مصالحه وحياته اليومية بشكل عام".

وأضاف رفعت فى تصريحات صحفية أنه تم رفع 1830 طن قمامة، ونعمل على توفير كل الإمكانيات المطلوبة لزيادة تلك النسبة بصفة يومية التى تعود بالنفع على مستوى النظافة والمظهر الجمالى والحضارى الذى أسابق الزمن بدعم محافظ القليوبية وكافة الأجهزة المعاونة وزملائى من فريق العمل داخل الحى لأن تتحول شوارع وطرق وميادين شبرا الخيمة إلى ما يحلم به كل مواطن فى حياة كريمة، وتسعى القيادات السياسية فى تحقيقه لغرس الولاء والانتماء تجاه جهود الدولة المتعددة فى كل المشروعات الخدمية والقومية غير المسبوقة حتى تكون طبيعة المظهر الجمالى والحضارى فى أزهى صورها، منوهًا إلى اتباع اللوائح والقوانين الخاصة والمنظمه لعملية الدعاية والإعلان بالشوارع لعدم التعرض للمساءلة القانونية للصالح العام للدولة.

محافظة القليوبية المواطنين عبدالحميد الهجان شبرا الخيمة خدمة المواطنين عمال النظافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2021 مكتوبة للأصدقاء والأهل

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 1442.. أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير 2021

نقابة المهن التثميلية ترد على أخبار وفاة الفنان الشاب محمد السعدنى

«البترول» تعلن توصيل الغاز الطبيعي لـ 88 منطقة جديدة فى 14 محافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

مؤمن المحمدي

الاتحاد المختلط

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

صور

تعقيم المساجد استعدادا لاستقبال العيد

المدبح.. محطة الأضحية الأخيرة

شوادر اللحوم تستعد للعيد

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 829 حالة إصابة جديدة بكورونا

أشتية: اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى يستدعى تدخلا دوليا لوقفه

السفارة الإسرائيلية: "تل أبيب" غير مسؤولة عن تطورات أزمة سدالنهضة