متحدث: نتائج فحوص كورونا لجونسون سلبية ولا يعانى من أى أعراض

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إن نتائج اختبارات فيروس كورونا التي أجريت لجونسون جاءت سلبية ولا تظهر عليه أي أعراض.

ويخضع جونسون، الذي تلقى جرعتين من أحد لقاحات كورونا، للعزل في مقر إقامته حتى 26 يوليو بعد مخالطته لوزير الصحة ساجد جافيد، الذي أعلن يوم السبت إصابته بالفيروس.

وقد دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مواطنيه، أمس الأحد، إلى التزام "الحذر"، عشية رفع غالبية القيود الصحية المرتبطة بفيروس كورونا في إنجلترا رغم تصاعد عدد الإصابات مجددًا.

وقال المسئول المحافظ في شريط مصور نشر على "تويتر": "أرجوكم أن تتحلوا بالحذر وتنتقلوا غدًا إلى المرحلة التالية من رفع الإغلاق، ملتزمين كل الحذر والاحترام الواجبين حيال الآخرين، مع الأخطار المستمرة الناتجة من المرض"، مذكرًا بأن المتحور دلتا التي ينسب إليه ازدياد عدد الإصابات منذ أسابيع "شديد العدوى".

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقد أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه تم إعطاء 82.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ218 ألفًا و861 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.