السكة الحديد تناشد الركاب ارتداء الكمامة خلال التواجد بالقطارات

شاركت هيئة السكك الحديد المواطنين أعمال تعقيم وتطهير القطارات داخل محطة مصر برمسيس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة.

وأكدت هيئة السكة الحديد تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بالمحطات الرئيسية، وذلك بسبب الإقبال الضخم على القطارات خلال فترة عيد الأضحي المبارك، خاصة مع زيادة عدد المواطنين داخل القطارات.

وناشدت هيئة السكة الحديد، المواطنين ضرورة ارتداء الكمامة قبل دخول المحطات الرئيسية وذلك للوقاية من فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة.

وقالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديدة إن خروج عربتين عن القضبان بقطار رقم 158 «إسكندرية- الأقصر»، بمحطة رمسيس، بسبب وجود مشكلة فنية داخل عربات القطار.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن فرق الطوارئ تتعامل مع الأمر، وذلك لسرعة رفع العربتين من القضبان واستئناف الحركة بقطارات السكك الحديدية بمحطة مصر في يوم وقفة عيد الأضحي.

في سياق آخر، أعلن وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، عن دخول برج القوصية بمحافظة أسيوط فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف أسيوط بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة ألستوم الإيطالية العالمية، بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (15 برجا رئيسيا و24 برجا ثانويا و86 مزلقانا) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 76.5%، حيث تقوم الشركة بأعمال التشطيبات والتركيبات لعدد 6 أبراج على التوازي بمراحل متفاوتة.

وبرج القوصية بأسيوط هو تاسع برج رئيسى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص-مغاغة- الروضة- بنى مزار- ملوى- مطاى- سمالوط) بمحافظة المنيا، وبرج ديروط بمحافظة أسيوط، لافتا إلى أن برج القوصية بأسيوط والمنطقة الأوتوماتيكية بطول 13 كم تتحكم في 54 سيمافور ضوئيا و3 مزلقانات تعمل أتوماتيكيا و12 موتور تحويلة و69 تراك كهربي، مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى القوصية وديروط، ولتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 121 كم من إجمالي 250 كم.