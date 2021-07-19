الإثنين 19 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

آثار سلبية للتدخين والتعاطي «إنفوجراف»

آثار سلبية للتدخين
آثار سلبية للتدخين والتعاطي

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ جميع الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق 16023 خلال الـ‪6‬ أشهر الأولى من  عام 2021، بلغ 64 ألف مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزاً بـ17 محافظة حتى الآن.

وأكد الصندوق عبر موقعه الالكتروني أن هناك العديد من الآثار الصحية المترتبة على التدخين والتعاطي وهي:-
-الاكتئاب.

-القلق والهلوسة.

-اضطرابات النوم.

-احمرار دائم  بالعينين.

-خلل فى الرؤية.

-ضعف عام فى الجسم.

-ضعف شديد بالذاكرة. 

-عدم التركيز.

-الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

-الإصابة بأمراض الفيروسات.

ووجه الصندوق عدة نصائح لحماية الأبناء من التعاطي والإدمان وهي:-

-التواصل المستمر مع الأبناء.

- التعرف على مشاكلهم وسلوكياتهم ودائرة أصدقائهم.

- مساعدة الأنباء على اكتساب المهارات التى تزيد الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية.

-تشجيع الأبناء على مزاولة الرياضة وتعلم الهوايات مثل القراءة والسباحة والرسم.

-التحدث مع الأبناء بشان المخاطر الناجمة عن التدخين وتعاطي المخدرات.

-المتابعة المستمرة للمستوى الدراسي للأبناء والسعى لتطويره بشكل مستمر.

-وضع حدود لسلوك الأبناء وعدم السماح بتخطى تلك الحدود.

وفي سياق متصل، قد حذرت وزارة الصحة والسكان من خطورة التدخين خلال جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أنه يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات الشديدة لفيروس كورونا في حالة الإصابة به.

وأوضحت أن وزارة الصحة والسكان خصصت خطاً ساخناً للمساعدة في الإقلاع عن التدخين 16805.

وأكدت أن العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظار المترددين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، ويمكن معرفة مكان العيادة الأقرب خلال تطبيق صحة مصر.

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صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان التدخين علاج الإدمان الادمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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