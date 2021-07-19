تشكيل 28 غرفة عمليات فرعية.. استعدادات «أوقاف أسوان» لاستقبال عيد الأضحى

قال الدكتور رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إن استعدادات مديرية الأوقاف لعيد الأضحى المبارك شملت تجهيز وتعقيم المساجد لإستقبال المصلين أثناء أداء صلاة عيد الأضحى، وذلك مع تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وأضاف لـ'' الدستور'' أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام في جميع المساجد التي تقام بها صلاه الجمعة فقط، لم تتم إقامتها في الساحات أو الزوايا أو الأندية أو الشوارع طبقًا للتعليمات، وأنه تم تشكيل 28 غرفة عمليات فرعية بجميع الإدارات على مستوى المحافظه، بجانب غرفه عمليات مركزية داخل المديريه، برئاسته.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن تشمل مهام غرف العمليات بالإدارات الفرعية على مستوى المحافظة، المتابعة المستمرة طوال الوقت حتى صلاة يوم الجمعة، كما أنه تم وقف الاجازات مديريه الادارات والقائمه والمفتشين وقطع الدعوه وجميع القيادات في أيام العيد، وذلك ضمن استعدادات المديرية لاستقبال عيد الاضحي المبارك.

وأشار الدكتور رمضان عبدالسميع، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إلى أن ضمن الاستعدادات أيضًا، تم عقد اجتماع مع جميع مديرى الإدارات الفرعيه والمفتشين، أول أمس السبت، وتم التنبيه المشدد خلاله على أجراء عمليات التعقيم والتطهير الشامل لجميع المساجد استعدادًا لاستقبال المواطنين في صلاة عيد الأضحى المبارك.

وتابع الشيخ رمضان عبد السميع، أن تضمنت تعليمات الاستعداد لاستقبال المواطنين بالمساجد خلال صلاة عيد الأضحى المبارك، الالتزام بجميع الثوابت التي حددتها الوزارة، والتي من ابرزها فتح المساجد قبل الصلاة بمدة 10 دقائق وغلقها بعد انتهاءها مباشرة، ورصد أي مخالفات والإبلاغ عنها لغرفة العمليات المركزية، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على حظر ذبح الأضاحى بنهر الطرق والشوارع مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتطبيق غرامات مالية، بجانب منع إقامة شوادر بيع الخراف والمواشى فى الشوارع الرئيسية، مؤكداً على أن ذلك سيتوازى مع فتح المجازر الحكومية مجاناً للمواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية.