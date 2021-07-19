الإثنين 19 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تتابع شوادر الجزارة وتجهيز الشواطئ استعدادا لعيد الأضحى

محافظ دمياط
محافظ دمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنها تتابع الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، حيث تواصلت مع أصحاب محال الجزارة مناشدة اياهم بالإعلان عن أسعار بيع اللحوم بشكل واضح أمام المواطنين و تخفيض الأسعار وعدم المغالاة فيها وكذا التأكد من سلامة اللحوم قبل بيعها ، مؤكدة أنه يتم المرور بشكل دورى من قبل لجان مختصة بالطب البيطرى و التموين لمتابعة ذلك بشكل دورى.

كما أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط على تواجد الأطباء وطاقم التمريض بالنوبتجيات وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية واستعداد المستشفيات التام خاصة في مدينة رأس البر مع تردد أعداد كبيرة من رواد المدينة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن الاطمئنان على انتظام حركة العمل بالعيادات الخارجية ومركز تلقى لقاح فيروس كورونا بالمستشفى، خلال الزيارة .

واطمأنت محافظ دمياط على جاهزية شواطئ مدينة رأس البر و توافر كافة الخدمات و جاهزية نقاط تمركز الإسعاف و تجميع الأطفال التائهين ومعدات الانقاذ، واطلعت على خطة التعامل من الحالات فور انقاذها من الغرق.

كما أصدرت تعليمات مشددة بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات و تحصيل الرسوم المقررة من الشوادر و التصدى للمخالفات للتعديات على الطريق العام لتيسير الحركة المرورية و المشاة.

اطمئنت "محافظ دمياط" على جاهزية شواطئ مدينة رأس البر و توافر كافة الخدمات و جاهزية نقاط تمركز الإسعاف و تجميع الأطفال التائهين و معدات الانقاذ، واطلعت على خطة التعامل من الحالات فور انقاذها من الغرق.

كما أصدرت تعليمات مشددة بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات و تحصيل الرسوم المقررة من الشوادر و التصدى للمخالفات للتعديات على الطريق العام لتيسير الحركة المرورية و المشاة على مستوى مراكز ومدن دمياط. 

دمياط عيد الأضحى محافظة دمياط محافظ دمياط الدكتورة منال عوض

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