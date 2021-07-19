الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تلقيح 16 ألفًا و905 إماراتيين ضد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الاثنين، تقديم 16 ألفًا و905 جرعات من لقاح كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات المقدمة حتى الآن 16 مليونًا و375 ألفًا و149 جرعة.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعيًا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

 

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 190.4 مليونًا حتى صباح اليوم الاثنين فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.62 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 6 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 190 مليونًا و 427 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و 89 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3.62 مليار من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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